Seelze

Mit einer Spende von 1800 Euro will die Kirchengemeinde St. Martin Seelze die Arbeit des Seelzer Brotkorbs unterstützen. Gemeinsam mit Vertretern des Kirchenvorstands hat Pastor Ortwin Brand einen Scheck in den neuen Räumen des Brotkorbs in der Schillerstraße vorbei gebracht. „Das Geld stammt aus Diakoniemitteln“, sagt Brand.

Es soll ein Zuschuss für die Weihnachtsausgabe des Brotkorbs sein, bei der die Ehrenamtlichen am 21. Dezember zusätzlich zu Lebensmitteln auch Geschenke für die mehr als 200 Kinder der Kunden verteilen. „So bekommen sie etwas Besonderes in der Weihnachtszeit“, sagt Gabriele Karp, Kassenwartin des Brotkorbs.

„Unmittelbarer Kontakt“

Für Pastor Brand ist das ein guter Anlass. „Wir als Gemeinde können das Geld sammeln. Die Mitarbeiter des Brotkorbs haben den unmittelbaren Kontakt zu den Hilfsbedürftigen“, sagt er. Besonders nach dem Umzug in die neuen Räume und, weil die Anzahl von Bedürftigen weiter steige, sehe man das Geld sinnvoll eingesetzt.

Trotz der Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist die Ausgabe des Seelzer Brotkorbs weiterhin geöffnet. Allerdings muss die Kleiderkammer aus Platzgründen bis Ende November schließen. Dort könne man die Abstandsregeln nicht ausreichend einhalten, sagt die zweite Vorsitzende, Christiane Heller.

Mehr Schutz für Mitarbeiter und Kunden: Evelyn Werner von der Bürgerstiftung Seelze (rechts) hat die Masken an die Mitarbeiter des Brotkorbs übergeben. Quelle: Seelzer Brotkorb

Bürgerstiftung spendet FFP2-Masken

Weil nicht alle Kunden des Brotkorbs ausreichend mit Mund-Nasen-Bedeckungen ausgestattet sind, hat die Bürgerstiftung Seelze 300 FFP2-Masken zur Verfügung gestellt. Sie sollen einerseits die Kunden schützen, aber auch den Mitarbeitern Sicherheit bieten.

Von Linda Tonn