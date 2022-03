Letter

1300 Schülerinnen und Schüler sowie rund 100 Lehrerinnen und Lehrer haben sich am Donnerstag auf dem Sportplatz der SG Letter 05 zu einem großen Peace-Zeichen formiert. „Wir haben diese Aktion gut geplant und vorbereitet, dafür wurden auch einige Klassenarbeiten verschoben“, berichtet Lehrer Henning Mittag.

Unterstützt wurden er und sein Kollege Thorben Schomburg von den Vorsitzenden des Sportvereins. Sie sorgten dafür, dass das Symbol bereits am Vortag mit Kreide auf den Rasen aufgemalt wurde und somit die Aufstellung erleichterte.

Perfekte Vorbereitung: Die Lehrer Thorben Schomburg (links) und Henning Mittag haben die Aufstellung zum Peace-Zeichen organisiert. Quelle: Heike Baake

Peace-Zeichen und Musik

„Wir haben das Peace-Zeichen aufgeteilt, festgelegt, wo und ab welcher Uhrzeit die einzelnen Jahrgänge stehen müssen und das an die Klassen verteilt“, erklärt Schomburg. Dabei sei auch berücksichtigt worden, dass die jüngeren Schülerinnen und Schüler die kürzeste Aufenthaltsdauer hätten. Dank der guten Organisation verlief die Aufstellung reibungslos und wurde sogar von der Technik-AG musikalisch begleitet.

Peace-Zeichen mit Organisation: Jeder Jahrgang hat seinen festen Platz. Quelle: Heike Baake

Georg Büchner auf Leinenbeutel

Sich für den Frieden einsetzen und weiterhin aktiv sein, das liegt allen Schülerinnen und Schülern am Herzen. Meret Schomburg, Pauline Beckmann und Charlotte van der Beck gehören der Schülervertretung an und wollen demnächst kreative Leinenbeutel verkaufen. „Ich habe überlegt, etwas zu erstellen, was jeder sehen kann“, berichtet Beckmann. Bedruckt wird der Beutel mit dem Porträt von Georg Büchner, der das Friedenszeichen nicht nur auf seiner Jacke trägt, sondern auch per Hand symbolisiert. 500 Stück wurden bereits bestellt und sollen demnächst zu einem Preis von 5 Euro verkauft werden.

Engagiert für den Frieden: Meret Schomburg (links), Charlotte van der Beck und Pauline Beckmann von der Schülervertretung planen weitere Aktionen. Quelle: Heike Baake

Für Freitag hat die Schülervertretung in der Pause einen Kuchenverkauf organisiert. „Wenn das gut ankommt, machen wir es noch einmal“, versichert Schomburg. Der Erlös aus den Aktionen soll je zur Hälfte für die Ukraine und für weitere Friedensprojekte gespendet werden, so die Schülervertreterinnen.

Von Heike Baake