Wenn eine Schule mit mehr als 1100 Schülern zum Winterfest einlädt, werden Parkplätze rund ums Schulgelände schnell ein rares Gut. Doch während Eltern und Freunde am Freitagnachmittag draußen vor dem Georg-Büchner-Gymnasium teilweise verzweifelt versuchten, eine Abstellmöglichkeit für ihr Auto zu finden, herrschte im Schulgelände bereits zu Beginn des Fests um kurz nach 16 Uhr ausgelassene und heitere Atmosphäre.

Sprachlernklasse bastelt Weihnachtskarten

„Wir verkaufen Apfelchips und gebrannte Mandeln“, erzählte Fünftklässlerin Liana. Dabei sei das Selbermachen der gebrannten Mandeln gar nicht schwer. Zimt, Zucker, etwas Wasser, Mandeln – und dann das Ganze in der Pfanne rösten. Am Stand gegenüber erklärten Emma und David aus der 7e, wie sie aus Glasperlen und Geschenkpapier Kühlschrankmagneten gebastelt haben. „Wir haben das Geschenkpapier ausgeschnitten und hinter die Glasperlen geklebt. Mit Heißkleber haben wir dann die Magneten angeklebt“, sagte Emma.

Bigband des Büchner-Gymnasiums sorgt für Musik

Mit dem Verkauf von Papierfaltarbeiten und selbst gestalteten Weihnachtskarten füllte die Sprachlernklasse des Büchner-Gymnasiums ihre Kasse. Außerdem gab es selbst gemachte Zuckerwatte, Mistelsträuße, Zauberstäbe, Vogelhäuser, eine Cocktailbar, Hotdogs, frisch gebackene Crêpes und vieles mehr. Für Musik sorgte zudem die Bigband des Gymnasiums, und in der Mensa lud ein reichhaltig bestücktes Kuchenbüfett zum Verweilen ein.

Liana und Melina verkaufen Apfelchips und gebrannte Mandeln. Quelle: Sandra Remmer

Eltern spenden Kuchen

„Die Kuchen sind alle von Eltern gespendet“, erklärte Lehrer Jan Lücke, am Georg-Büchner-Gymnasium zuständig für die Organisation des Winterfests. Außerdem hätten die Eltern auch zahlreiche Bücher gespendet, die im Eingangsbereich auf einem Flohmarkt verkauft wurden. Mit dem Erlös des Winterfests unterstützt das Georg-Büchner-Gymnasium seit vielen Jahren soziale Projekte, wobei eins davon einen lokalen Bezug, das andere Hilfe in einem Entwicklungsland anbietet. Welche Projekte in diesem Jahr unterstützt werden sollen, werde die Schülervertretung entscheiden, sagte Lücke.

Von Sandra Remmer