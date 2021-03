Letter

Seit drei Jahren ist es am Georg-Büchner-Gymnasium in Letter schon eine feste Tradition, dass mit dem Erlös der einzelnen Aktionen des Winterfestes das Kinderhospiz Löwenherz in Syke bei Osnabrück unterstützt wird. Weil das Winterfest wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr jedoch ersatzlos ausfallen musste, haben Schüler und Lehrer rund um ihren Kollegen und Winterfestorganisator Jan Lücke nach einer alternativen Einnahmequelle gesucht und sind auf eine erfolgreiche Idee gekommen. Per Onlineverkauf haben sie ihr Jahrbuch an den Mann gebracht und dabei fleißig Spenden gesammelt. Ergänzt haben sie das Angebot durch genähte Stoffmasken, allesamt versehen mit dem Logo der Schule. Am Ende konnten sie so 1907 Euro an Martin Sellmann übergeben. Der ehemalige Schüler des GBG unterstützt als Ehrenamtlicher die Hospizarbeit in Syke seit vielen Jahren.

Lesen Sie auch Seelze: GBG Letter spendet für Kinderhospiz Löwenherz

Betrag ist positive Überraschung

„Wir sind absolut positiv überrascht, dass bei der Onlinespendenaktion so ein beachtlicher Betrag zusammengekommen ist“, sagt Schulleiter Andreas Schmidt. Nicht nur Schüler, sondern auch viele Lehrer und Ehemalige hätten sich an der Spendenaktion beteiligt und den geforderten Betrag von 2,50 Euro pro Jahrbuch ordentlich aufgestockt. Für das Hospiz Löwenherz, in dem unheilbar kranke Kinder und ihre Familien einen Ort zum Ausruhen und auch zum Abschied nehmen finden, ist die Spende ein willkommener Gruß. Die Einrichtung wird als Verein geführt und finanziert sich ausschließlich durch Spenden.

Von Sandra Remmer