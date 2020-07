Letter

Menschen wie Georg Jende sind selten geworden. Der 59-Jährige ist Fleischermeister mit einem eigenen Laden. An der Lange-Feld-Straße in Seelze-Letter verkauft er grobe Bratwurst, Salami, Geflügelsalat – alles aus eigener Hand und direkt vom Tier. Denn geschlachtet wird in dem Traditionsbetrieb mit zehn Mitarbeitern auch vor Ort. Dass bei ihm Fleisch und Wurst frisch produziert und verkauft würden, wüssten die Letteraner zu schätzen, sagt Jende, der das Handwerk in dritter Generation betreibt. „Die Leute kaufen Fleisch und Wurst zu 50 Prozent abgepackt im Supermarkt und zu 50 Prozent bei uns.“

Jeder Arbeitsschritt ist selbst gemacht

Regionalität ist wichtig in dem kleinen Laden in Letter: Jende kauft die Tiere bei familiengeführten Mastbetrieben. Das Schwein für die grobe Bratwurst, die Salami-Variationen, den marinierten Spieß oder das Kotelett transportiert er etwa von Hof Schnepel aus dem nahe gelegene Kolenfeld. Die Rinder kommen vom Celler Landwirt Johannes Hoff.

Die Tiere werden ein paar Meter entfernt vom Ladengeschäft in der Straße Kurzer Kamp geschlachtet und gleich vor Ort weiterverarbeitet. Wo nur noch geschlachtet wird, wurde früher auch verkauft, bis Jende in die Lange-Feld-Straße umzog. Das Thüringer Mett kommt wenige Stunden später in den Verkauf, Schinken und Rohwurst wie Salami reifen dagegen mehrere Wochen. Außerdem werden Kochwurst wie Leber- und Knappwurst sowie Brühwurst wie Krakauer und Wiener hergestellt.

Das Fleisch der geschlachteten Tiere wird am ehemaligen Standort der Fleischerei an der Straße Kurzer Kamp fachkundig weiterverarbeitet. Hier löst Jens Schaper eine Bullenschulter aus. Quelle: Patricia Chadde

Rezepte vom Großvater

Die Rezepturen für die unterschiedlichen Spezialitäten sind alt. Großvater Frank Jende hat sie sich ausgedacht. Er wurde 1928 im schlesischen Bunzlau geboren, kam 1955 nach Letter und gab die Liebe zum Beruf an seinen Sohn Georg senior, den Vater des heute tätigen Georg, weiter. Neben Erfahrung hatte Frank Jende auch die Zusammensetzungen für Gewürzmischungen im Gepäck, zum Beispiel für die schlesische Weißwurst, die aus Kalbfleisch hergestellt wird.

„Wir produzieren sie nach dem überlieferten Familienrezept und verkaufen vor Weihnachten rund 2000 Stück“, sagt Enkel Georg Jende. Salz, Pfeffer und Macisblüte – der Samenmantel der Muskatnuss – zählen zu den Hauptzutaten in seiner Produktion. Lorbeer, Majoran, Paprika, Piment und Wacholder kommen ebenfalls zum Einsatz. In der Ära Georg Jende sind mit Bärlauch und der scharfen Paprikasorte Jalapeno nur zwei Gewürze neu hinzu gekommen.

1982 betrieb die Fleischerei Jende noch ihr Ladengeschäft am Kurzen Kamp in Letter. Mittlerweile ist die Fleischerei an die Lange-Feld-Straße umgezogen. Quelle: privat

Jende weiß, dass seine Kunden Produkte bevorzugen, die sich schnell zubereiten lassen. Dennoch brächten sie auch viel Wissen mit, beobachtet der Fleischermeister. „Die Leute können kochen“, sagt er. Nachfragen seien eher selten. Am allerliebsten würden die Letteraner ihren Grill anwerfen. Dazu steuert Jende neben Würstchen und Steaks auch Lammlachs und Entrecôte bei. Die aktuellen Diskussionen um große Schlachtbetriebe, Preise und Haltungsbedingungen hätten keinen großen Einfluss auf das Kaufverhalten seiner Kunden, so Jende. Allerdings würden immer mehr Menschen fragen, woher das Fleisch käme.

Keine Sorgen um die Zukunft

Sorgen um die Zukunft seines Betriebs macht sich der 59-jährige Fleischermeister nicht. Er habe keine Probleme Mitarbeiter zu finden. Zudem sorge er als Ausbildungsbetrieb selbst für den Nachwuchs. Die Auszubildenden würden meistens auf ihn zukommen. Auch der zweite Betrieb in Letter von Eric Handke bildet regelmäßig aus. Dagegen musste 2015 die alteingesessene Fleischerei der Familie Moll ihre letzte Filiale in Letter an der Straße Im Sande schließen. Der Druck durch die Supermarktketten war zu groß geworden.

Stadt soll lokalen Anbietern auf der Webseite ein Plattform geben Wo gibt es regionales Obst und Gemüse? Welcher Fleischerbetrieb schlachtet selbst? Wer im Internet nach regionalen und lokalen Anbietern aus Seelze sucht, wird oft nicht auf den ersten Klick fündig. Die Grünen fordern deshalb, dass Betriebe, die regionale oder eigene Produkte anbieten, auf der städtischen Webseite unter www.seelze.de eine eigene Rubrik bekommen. Ähnlich wie die Wochenmärkte sollen sie dort gesondert zu finden sein. „Nicht jeder Seelzer und jede Seelzerin weiß zum Beispiel, dass es Landwirte gibt, die Gemüse oder Eier regelmäßig anbieten“, so der Fraktionsvorsitzende Knut Werner. Mit einem eigenen Eintrag auf der Internetseite würden die lokalen Betriebe nicht nur mehr Aufmerksamkeit bekommen, es könnte auch der Grundstein für einen eigene Marke „Seelzer Lebensmittel“ sein, so Werner. Der Antrag der Grünen ist das Resultat aus dem 34. Grünen Frühstück, bei dem Interessierte zum Thema Lebensmittel von nebenan diskutiert hatten. Zu Gast war auch der ehemalige niedersächsische Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne). Es gäbe in Seelze einige lokale Einkaufsmöglichkeiten, sagte Organisatorin Evelyn Werner bei der Veranstaltung. Sie verwies unter anderem auf die Marktschwärmerei von Friedlinde Volker aus Döteberg. Volker organisiert gemeinsam mit anderen lokalen Anbietern einen Bauernmarkt, bei dem die Kunden online einkaufen können. Vielen Menschen sei es wichtig, die Quelle der Produkte zu kennen, so Werner – vor allem auch vor dem Hintergrund der aktuell diskutierten unerträglichen Zustände in Schlachtbetrieben. ton

Von Patricia Chadde