Letter

Vermutlich beim Rückwärtsfahren hat ein Unbekannter am Montag in der Max-Planck-Straße, Höhe Hausnummer 2, einen schwarzen Jeep Eagle touchiert. Der Unfall ereignete sich laut Polizei in der Zeit zwischen 15.30 und 16.00 Uhr. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Wie die Ermittler mitteilten, wird der Schaden auf rund 2000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon (0 51 37) 82 70 zu melden.

Von Heike Baake