Der Vorschlag der Verwaltung, das Bürgerbüro aus Platzgründen aus dem Rathaus in der Kernstadt in neu angemietete Räume in Letter zu verlegen, stößt bei Politik und Gewerbe auf Kritik. Sowohl die Fraktionsvorsitzenden von SPD und Grünen als auch der HGS-Vorstandsvorsitzende Thomas Meyer als Vertreter für die Gewerbetreibenden in der Stadt äußerten in der Sitzung des Ausschusses für Finanzplanung und Zentrale Dienste ihre Bedenken über dieses Vorhaben. Auch aus den Reihen der CDU gab es Einwände gegen die Pläne der Verwaltung.

Stadt soll Alternativen prüfen

„Ist es sinnvoll, gerade das Bürgerbüro als zentralen Baustein aus dem Rathaus herauszureißen?“, fragte zum Beispiel Christian Schomburg (CDU). Parteikollege Niels Hansen forderte die Verwaltung zudem dazu auf, den erforderlichen Platzbedarf insbesondere unter Gesichtspunkten wie mobiles Arbeiten abzuklären und zu prüfen, ob für eine Verlagerung in eine Außenstelle nicht möglicherweise eine andere Abteilung mit weniger Publikumsverkehr geeigneter wäre. Auch Reinhold Heinz, Fraktionssprecher der SPD, wünschte sich eine detaillierte Aufklärung über den Platzbedarf, vor allem mit Blick auf Arbeitsplatzmodelle in der Zukunft. Außerdem rügte er, dass in der Beschlussvorlage weder etwas über die Umzugskosten noch darüber, ob eventuell Alternativen geprüft seien, zu finden sei. Zudem seien die Auswirkungen für das Gewerbe, welches die Dienstleistungen erledigt, die im Zusammenhang mit dem Bürgerbüro stehen, mehr als negativ.

HGS sieht Gefahr für kleine Geschäfte

Diese Gefahr schilderte auch Thomas Meyer. „Wenn das Bürgerbüro aus Seelze weggeht, ist das eine Existenzbedrohung für kleine, inhabergeführte Betriebe“, sagte der HGS-Chef. Der Leerstand in Seelze sei ein Dauerproblem, welches dann noch verschärft werde. Auch der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Knut Werner, äußerte sich gegenüber dem Vorschlag der Verwaltung skeptisch. „Alle Parteien haben sich in ihrem Wahlprogramm für eine Stärkung des Stadtzentrums ausgesprochen. Wenn das Bürgerbüro nun aus dem Rathaus ausgelagert wird, dann ist das nicht das, was im Wahlprogramm versprochen wurde“, sagte Werner. Als Alternative für den Umzug in die ehemaligen Räumlichkeiten der Volksbank in Letter schlug er vor, Gespräche mit der Volksbank in Seelze zu führen. Aus dem Austausch mit Volksbankchef Gerd Kalendruschat wisse er, dass auch dort in den kommenden Jahren Veränderungen bezüglich des eigenen Platzbedarfs anstehen.

Beschluss wird vertagt

Als ehemaliger Inhaber von Foto Kurth und als langjähriges HGS-Mitglied in Seelze schlug Arthur Kurth vor, das Bürgerbüro in die ohnehin seit Jahren leer stehende ehemalige Rossmann-Filiale im Alten Krug auszulagern. Diesen Vorschlag lehnte der Erste Stadtrat Steffen Klingenberg jedoch unverzüglich ab. „Das ist ein nach hinten raus fensterloser, langer Lagerraum, der nicht dem heutigen Arbeitsschutz entspricht“, sagt Klingenberg. Am Ende einigten sich die Ausschussmitglieder und die Verwaltung nach einem Antrag der SPD schließlich darauf, die Beratung zu vertagen und in der nächsten Sitzung nach Prüfung von Alternativen erneut auf die Tagesordnung zu nehmen.

