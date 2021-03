Seelze

Das geplante Baugebiet im Süden Velbers ist wohl vom Tisch. Der Investor will seine Planung angesichts fehlender politischer Mehrheiten nicht weiterverfolgen. Zuvor hatte CDU-Bürgermeisterkandidat Gerold Papsch den Investor gebeten, auf das in Velber umstrittene Projekt zu verzichten. Unterdessen regen sowohl die Grünen als auch SPD-Bürgermeisterkandidat Alexander Masthoff und Ortsbürgermeister Erhard Klein (SPD) Gespräche mit den Velberanern über die künftige Dorfentwicklung an.

Volksbank wollte Einfamilienhäuser bauen

Die Pläne der Hannoverschen Volksbank Projektentwicklung sahen vor, auf einem etwa ein Hektar großen Acker südlich der Heinrich-Beensen-Straße in Velber Ein- und Zweifamilienhäuser mit insgesamt zehn bis 15 Wohneinheiten zu bauen. Dagegen hatten jedoch zahlreiche Bürger aus Velber, aber auch anderen Ortsteilen protestiert. Deshalb hat der Investor das Vorhaben aufgegeben. „Eine politische Mehrheit dafür ist nicht zu finden – will heißen: Wir können an der Stelle nicht weitermachen“, sagte Projektentwicklung-Geschäftsführer Michael Hutze. CDU-Bürgermeisterkandidat Papsch begrüßte die Entscheidung, um die er die Volksbank gebeten hatte. „Wir sind der Volksbank sehr dankbar, dass sie so reagiert hat, und freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit.“

SPD-Chef rügt Papsch als populistisch und unverantwortlich

Dagegen sorgt Papschs Vorgehen bei Reinhold Heinz, Vorsitzender von Seelzes SPD-Ortsverein, für Empörung. Er sehe die jüngsten Äußerungen des CDU-Bürgermeisterkandidaten kritisch und blicke mit Sorge auf den Wahlkampf der nächsten Monate, erklärte Heinz. Dass Papsch den Bau von Wohnhäusern am Ortsrand Velbers verhindern wolle und damit die Beteiligung von Ortsrat und Ortsbürgermeister ignoriere, sei für sich genommen schon ärgerlich. „Dass er dann aber auch noch den potenziellen Investor anspricht, um ihn von dem Projekt abzubringen, ist unglaublich und geradezu unverantwortlich“, sagte der Sozialdemokrat. Leider passe dies zum Vorgehen in Sachen Sporthalle Harenberg, in der Papsch mal eben ein paar Millionen mehr ausgeben wollte, ohne einen Vorschlag zur Finanzierung zu bringen. „Es scheint, als würde alles, was Wählerstimmen bringen könnte, ungeprüft, unbewertet und populistisch einfach mal vor der Wahl versprochen.“

Grüne regen Konzept für Velber an

Bündnis 90/Die Grünen haben bei einer Ortsbesichtigung mit den Kritikern in Velber gesprochen, berichtet Sprecher Evelyn Werner. „Das Problem ist, dass das Dorf sich orientieren muss, wo es eigentlich hin will.“ Velber brauche ein Konzept. Weil dieses fehle, kochten die Emotionen hoch und verhinderten eine sachliche Diskussion. Denn tatsächlich gebe es sowohl für als auch gegen das Baugebiet im Süden Argumente. Die Stimmung im Dorf sei durchwachsen. Deswegen mache es Sinn, wenn über die Sorgen geredet würde. Themen seien Verkehr und Versiegelung ebenso wie das Neubaugebiet im Norden, das nicht jedem in Velber gefalle.

SPD will Beratungen aussetzen

Die SPD in Velber spricht sich unterdessen dafür aus, die Beratungen zu dem Baugebiet auszusetzen. Dafür soll die Stadtverwaltung eine Bürgerversammlung zum Thema „Strategische Weiterentwicklung Velbers“ vorzubereiten, heißt es weiter in einem Antrag für den Ortsrat. SPD-Bürgermeisterkandidat Alexander Masthoff, der auch Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion ist, erinnert daran, dass seine Fraktion bereits diverse Anträge zur Weiterentwicklung der Stadt und ihrer elf Ortsteile eingebracht habe. Diese seien aber bislang von einer breiten Ratsmehrheit abgelehnt worden. Masthoff betonte, dass die SPD für Bürgerbeteiligung und den Dialog stehe. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass über die Köpfe der Velberaner entschieden werde. Ortsbürgermeister Erhard Klein befürwortet die Bebauung der Ackerfläche nach wie vor. Er unterstütze aber Alternativen, durch die Synergieeffekte bei der Lösung örtlicher Probleme erzielt werden können. Klein will mit einem Brief die Bürger in den nächsten Tagen über die Begebenheiten des Bauvorhabens informieren.

Von Thomas Tschörner