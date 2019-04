Seelze

Gerümpel hat aus nicht abschließend geklärten Gründen am Dienstagnachmittag das Feuer auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Schillerstraße ausgelöst, hat ein Sprecher der Polizeidirektion Hannover am Mittwoch mitgeteilt. Eine Straftat schließen die Ermittler aus. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro. Die Feuerwehr hatte am Dienstag einen Elektrogrill als Ursache des Feuers vermutet.

Gegen 16.10 Uhr war die Feuerwehr am Dienstag zu einem Brand in Seelzes Innenstadt gerufen worden. Rund 20 Feuerwehrleute und drei Fahrzeuge, darunter auch die Drehleiter, waren dabei laut Feuerwehrsprecher Norbert Bittner im Einsatz. Die Feuerwehrleute löschten das Feuer auf dem Balkon im dritten Stock mit einer Kübelspritze, um den Schaden durch Löschwasser so gering wie möglich zu halten. Anschließend wurde nach Glutnestern gesucht, auch mithilfe der Drehleiter.

Von Thomas Tschörner