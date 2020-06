Seelze

Rund 18.000 Kilometer sind von fast 130 Seelzern mit dem Fahrrad zurückgelegt worden. Diese Zwischenbilanz nennt Stadtsprecher Carsten Fricke für die Halbzeit des Stadtradelns. Die Chancen steigen, dass die Kilometerleistung der Obentrautstadt weiter nach oben geht: Die 430 Schüler der Bertolt-Brecht-Gesamtschule steigen in den Wettbewerb ein. In dieser Woche will zudem der sechste Jahrgang mit einem besonderen Projekt Punkte sammeln.

Seelzer sind bis Hongkong und zurück geradelt

Die bislang von den Seelzern geradelte Strecke von 18.000 Kilometern entspreche der Entfernung von Seelze bis nach Hongkong und zurück, hat Luisa Terres errechnet, die städtische Koordinatorin des Stadtradelns. Gleichzeitig bedeute dies eine Ersparnis von rund zwei Tonnen Kohlendioxid gegenüber der Nutzung eines privaten Autos. „Das ist ein tolles Zwischenergebnis, zumal wir mit erschwerten Bedingungen durch das Coronavirus zu kämpfen haben.“

Stadt hofft auf weitere Anmeldungen

Terres betont, dass noch während des gesamten Aktionszeitraumes bis Sonnabend, 27. Juni, Anmeldungen auf der Internetseite stadtradeln.de möglich sind. Sie setze daher auch in den nächsten Tagen noch auf viele zurückgelegte Fahrrad-Kilometer. Um einen Anreiz zu schaffen, hat die Stadt für Unentschlossene zudem diverse Anregungen für Fahrradtouren auf der Internetseite seelze.de veröffentlicht. Die vorgeschlagenen Touren variieren zwischen 18 und 40 Kilometern, erklärt Fricke. Die Routen führen von der Obentrautstadt in alle Himmelsrichtungen und beinhalten abwechslungsreiche Landschaften zwischen Dorf, Natur und Stadt. „Das Stadtradeln bietet einen schönen Anlass, die eigene Region aus der Fahrradperspektive zu entdecken und den einen oder anderen versteckten Ort zum Verweilen aufzuspüren“, sagt Seelzes Klimaschutzmanager Michael Röhrdanz.

Fotowettbewerb läuft parallel weiter

Zu der Aktion hat die Stadt einen Fotowettbewerb gestartet, bei dem alle Radler Aufnahmen ihrer Tourerlebnisse per E-Mail an seelze@ stadtradeln.de einsenden können. Eine Auswahl der Fotos soll auf städtischen Homepage veröffentlicht werden. Die Teilnehmer müssen damit einverstanden sein und sollten den Ort der Aufnahme nennen sowie bei abgebildeten Personen von allen Beteiligten eine ausdrückliche Zustimmung für eine Veröffentlichung einholen. Die Teilnehmer können eine Fahrradtasche gewinnen.

IGS nimmt erstmals teil

Die Bertolt-Brecht-Gesamtschule steigt in diesem Jahr erstmals in die Aktion ein. Lisa Jordan, Leiterin des sechsten Jahrgangs, habe den Impuls gegeben, trotz Corona und eingeschränktem Schulbetrieb teilzunehmen, sagte Torsten Nickel, kommissarischer Leiter des Fachbereichs Sport und Ganztag. Neben Jordan und Nickel rundete Richard Stiegler, kommissarischer Fachbereichsleiter Musik, das Team ab, das die Teilnahme organisierte. Stiegler nahm mit einigen Schülern ein Video auf, mit dem auf dem YouTube-Kanal der Schule zur Teilnahme aufgerufen wurde.

430 Schüler können an den Start gehen

Die IGS hofft, dass möglichst alle der 430 Schüler in die Pedale treten und die gefahrenen Kilometer sammeln. Zusätzlich hat Jordan für die 129 Jungen und Mädchen im sechsten Jahrgang zwei Radtouren geplant, die an zwei Tagen zum Blauen See führen soll. „Wir fahren in kleinen ,Corona’-Gruppen unter den gegebenen Grundsätzen und Bestimmungen und halten selbstverständlich alle Abstand- und Hygieneregeln ein“, erklärt Jordan. „Außerdem sind wir an der frischen Luft und Bewegung tut vielen Schülern gut“, unterstreicht Nickel.

Von Thomas Tschörner