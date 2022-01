Seelze

Stilecht sind ihre Auftritte: Mit Petticoat, Rockabilly-Frisuren und knallroten Lippen treten „The Micci’s – good mood girls“ auf und verzaubern ihr Publikum mit Musik aus den 50er- und 60er-Jahren. Vor rund einem Jahr haben die Seelzerin Michelle Seifert und die Kirchwehrenerin Cindy Hornbostel-Schiller sich als Duo zusammengetan und schreiben nun gemeinsam eine kleine Erfolgsgeschichte. In ihrem ersten Jahr hatten sie trotz Corona-Pandemie bereits 25 Auftritte, ihre erste CD wird demnächst erscheinen, seit Kurzem sind sie sogar Influencerinnen und eine eigene Show ist in Planung.

Kennengelernt haben sich die Frauen 2018 auf einer Hochzeitsmesse. Die Beiden verbrachten einen gemeinsamen Nachmittag und tauschten sich ausgiebig über ihre musikalischen Erfahrungen aus.

Aufritt in HDI-Arena

Zwei Jahre später entstand die Idee zu „The Micci’s – good mood girls“. Und nun bringen die „gut gelaunten Mädels“ schon seit März 2021 mit dem Angebot der „Petticoat Post“ die Musik der 50er und 60er Jahre zu ihrem Publikum. „Von Anfang an hat es sich gut angefühlt, uns verbindet einfach die Leidenschaft zur Musik“, erklärt Seifert. Neben Türkonzerten überzeugten The Micci’s ihr Publikum auch in Seniorenheimen, auf dem Großraumentdeckertag in Garbsen und beim „Lauf für die Kultur“ in der HDI-Arena in Hannover. „Mit dieser positiven Resonanz haben wir nicht gerechnet“, freut sich das Duo.

Cindy Hornbostel-Schiller (links) und Michelle Seifert haben vor einem Jahr das Duo „The Micci's - good mood girls" gegründet. Quelle: Zenja Ramadani

Auch die Liebe zu Details verbindet die Sängerinnen. Die Suche nach dem perfekten Out-Fit mit Petticoat und farblich aufeinander abgestimmten Kleidern samt Accessoires sowie passenden Schuhen hat sich mittlerweile zu einem Hobby entwickelt. „Wir sind sogar Influencerinnen geworden und haben schon maßgeschneiderte Kleider gesponsert bekommen“, verrät Hornbostel-Schiller.

Tanztee mit Kuchen

Für die nächste Zeit haben sich die beiden viel vorgenommen. Demnächst soll es sogar einen eigenen Song geben, die ersten Ideen liegen vor und die Musiker sind bereits gefunden. In rund zwei Wochen veröffentlichen The Micci’s aber erst einmal ihre erste CD mit dem Titel „Souvenir der Vergangenheit“, die über alle Streaming-Plattformen erhältlich sein wird. Wer die CD in seinen eigenen Händen halten möchte, muss sich noch ein wenig gedulden. „Das haben wir aber auch im Laufe dieses Jahres vorgesehen“, verspricht Seifert.

Michelle Seifert (links) und Cindy Hornbostel-Schiller legen Wert auf stilechte Details, rote Lippen gehören dazu. Quelle: Zenja Ramadani

Und dann ist da auch noch die Verbindung von Schauspiel und Musik geplant. Die Idee zu „The Miccci’s Show“ wird in Kürze während eines Kreativ-Wochenendes vertieft werden – das Drehbuch ist jedoch bereits geschrieben. „Es handelt von zwei Mädchen, die von der Liebe träumen und auf die Weisheiten der Mutter hören“, verrät Seifert. Titel wie beispielsweise „Rote Lippen soll man küssen“ von Cliff Richard oder „Zwei kleine Italiener“ von Conny Froboess werden in der Show erklingen. „Wir sind noch auf der Suche nach einer Location und befinden uns noch in der Findungsphase“, erklärt Hornbostel-Schiller. Vorstellen könnten sich die Beiden dafür auch den Rahmen einer Tanzparty – so wie es früher üblich war, mit Tee und Kuchen.

Im Juni werden The Micci’s auch während des Shanty Festivals auf dem Rathausvorplatz zu sehen sein. Wer nicht bis dahin warten möchte, kann das Duo für Feierlichkeiten, Überraschungs- oder Türkonzerte buchen. Weitere Informationen über „The Micci’s – good mood girls“ gibt es auf deren Homepage unter themiccis.de. Für telefonische Anfragen ist Cindy Hornbostel-Schiller unter Telefon (0163) 2531347 zu erreichen.

Von Heike Baake