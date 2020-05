Seelze

Vor knapp drei Wochen durften viele Einzelhandelsgeschäfte nach den coronabedingten Schließungen ihre Türen wieder öffnen. Inzwischen begrüßen auch die Inhaber von Friseursalons, Cafés und Restaurants ihre Kunden wieder. Geben die Seelzer jetzt kräftig Geld in den Läden vor Ort aus? Die Kaufleute und Unternehmer ziehen eher eine gemischte Bilanz.

„Es läuft langsam wieder an“, sagt Minh Anh Nguyen, Inhaber des Indochinese Street Kitchen. „Gestern hatten wir vier Gäste im Restaurant, heute haben sich sechs Personen angemeldet“, berichtet er und rückt den Mund-Nasen-Schutz zurecht. Wäre nicht noch das Außer-Haus-Geschäft, bei dem Gerichte abgeholt oder geliefert werden, sähe es noch schlechter aus. „Es sind schwierige Zeiten“, bekennt der 31-Jährige.

Anzeige

Meike Unger : „Kulinarische Vielfalt sollte erhalten bleiben.“

Meike und Manfred Unger aus Langenhagen haben sich bewusst für einen Besuch in dem asiatischen Restaurant entschieden. „Nach dem Zahnarztbesuch um die Ecke verwöhnen wir uns jetzt mit diesem fantastischen Essen“, sagt Manfred Unger. „Hier gibt es nämlich die besten Sommerrollen in ganz Deutschland“, schwärmt er. Die Gastronomen in dieser schweren Zeit zu unterstützen, sei ihr ein besonderes Anliegen, ergänzt Meike Unger. „Die kulinarische Vielfalt – sei es spanisch, griechisch oder asiatisch zu essen – sollte unbedingt erhalten bleiben“, meint sie.

Weitere HAZ+ Artikel

Manfred und Meike Unger freuen sich, dass das Indochinese Street Kitchen wieder geöffnet hat. „Wir wollen die Gastronomen unterstützen“, sagen sie. Quelle: Gabriele Gerner

Auch Halina Dzialach aus Seelze ist froh, dass sie endlich wieder im Saloniki essen gehen kann und genießt ihr Gyros-Gericht in der Sonne. Der Inhaber Ioannis Mavridis hingegen ist verzweifelt. Seit Tagen bleiben die Tische in seinem Restaurant leer. Auch eine Rabattaktion und die kostenlose Außer-Haus-Lieferung haben kaum Geld in seine Kasse gebracht. „Vielleicht haben die Leute Angst“, vermutet seine Frau Sofia. Seit 13 Jahren betreiben die beiden das Restaurant in Seelze. Jetzt sagen sie: „Wir wissen nicht, wie lange wir das durchstehen.“

Halina Dzialach freut sich, dass das Saloniki wieder geöffnet hat und genießt ihr Essen im Freien. Quelle: Gabriele Gerner

Ganz anders ist die Situation für Thorsten Ristein. „Ich bin bis Ende Juni ausgebucht“, sagt der Friseur. Auch die Thaimassage im Kellergeschoss seines Geschäfts werde wieder gut angenommen, berichtet er. Eine Woche lang seien alle Termine vergeben.

Friseur Thorsten Ristein kann sich über mangelnde Kundschaft nicht beklagen. „Ich bin bis Ende Juni ausgebucht“, sagt er. Quelle: Gabriele Gerner

Auch Manfred Waller vom Buch- und Schreibwarengeschäft Petri & Waller kann nicht klagen. „Zusammen mit dem Onlineshop und unserer zweiten Filiale in Sarstedt läuft es relativ gut“, schildert er. Besonders Bücher seien gut nachgefragt. „Vielen geht es deutlich schlechter“, sagt Waller. Sein Fazit der Corona-Krise ist: „Wir überleben.“

Marcello Marcos : „Es könnten mehr Kunden kommen.“

Auch in der Eisdiele San Marco läuft das Geschäft langam wieder an. „Es könnten noch mehr Kunden kommen“, sagt Inhaber Marcello Marcos. Seit den Corona-Einschränkungen hat er extra eine Schiebetür an die Außenwand angebracht, damit er den Auf-die-Hand-Verkauf weiter betreiben kann – im Innenraum, wo er bisher die Eistüten ausgegeben hat, wäre der Platz zu eng. An kalten Tagen, beklagt er, sei die Nachfrage noch zu gering. Doch insgesamt freut er sich darüber, dass ihm vor allem Rathausmitarbeiter und Beschäftigte der benachbarten Läden als Kunden die Treue halten. „Beliebt sind vor allem seine Crepes und Waffeln“, sagt Kunde Francesco Lisi. Necdet Vizir vom Friseurladen nebenan trinkt bei Marcello gern seinen Kaffee – und genießt den Plausch unter Geschäftsleuten.

Marcello Marcos (im Hintergrund) von der Eisdiele San Marco freut sich über den Besuch seiner Kunden Francesco Lisi (links) und Necdet Vizir. Quelle: Gabriele Gerner

Katarzyna Schwier : „Die Kosten laufen schließlich weiter“

„Die Situation ist schwer“, gesteht Katarzyna Schwier, Inhaberin des Café-Restaurants Flügels. „Die Hälfte unserer Lokalität – den Veranstaltungsraum – können wir nicht nutzen, da es ja keine Veranstaltungen gibt. Und im restlichen Bereich dürfen wir Gästen nur die Hälfte unserer Tische anbieten“, erklärt sie. „Das ist schon hart. Die Kosten laufen schließlich weiter.“ Allen Gästen, die weiterhin kämen, sei sie sehr dankbar für die Unterstützung. So zum Beispiel ihren Stammkunden Brigitte und Helmut Pistor aus Hannover. „Natürlich bleiben wir diesem Lokal treu“, sagt Brigitte Pistor, die bereits Geburtstage im Flügels gefeiert hat. „Denen geht es schlechter als VW und BMW“, fügt ihr Mann hinzu und bekräftigt: „Deshalb müssen wir die unterstützen.“

Brigitte und Helmut Pistor aus Hannover sind Stammkunden im Flügels und meinen: „Das wurde auch Zeit, dass das wieder geöffnet ist.“ Quelle: Gabriele Gerner

Elzbieta Duszczyk: „Kunden kommen nur für Reparaturen“

Von einer solchen Kundin kann auch Elzbieta Duszczyk, Inhaberin vom Juwelier und Schmuckgeschäft Henryk, berichten. „Eine junge Frau hatte letztens einfach einen Gutschein gekauft und gesagt: ,Den kann ich sicher später einmal gebrauchen. Und Ihnen nützt das Geld jetzt viel.‘ Da habe ich fast geweint“, so die Solo-Unternehmerin, die das von ihrem Mann gegründete Geschäft seit zwölf Jahren allein betreibt. Insgesamt ist ihre Stimmung trübe. In den ersten Tagen nach der Wiederöffnung seien noch Kunden gekommen. „Doch ab dann war mein Geschäft fast immer leer“, sagt sie. Lediglich für Reparaturen seien einige Menschen in den Laden gekommen.

Elzbieta Duszczyk vom Juwelier und Schmuckgeschäft Henryk ist verzweifelt: Seit Tagen hat sie kaum Kundschaft. Quelle: Gabriele Gerner

„Die Leute haben sicher Angst vor Entlassung oder Kurzarbeit“, meint sie mit Verständnis in der Stimme und fügt hinzu: „In solchen Zeiten ist es nicht oberste Priorität, Schmuck zu kaufen.“ Wie lange sie ihren Betrieb noch aufrecht halten könne, wisse sie nicht. Allein für die acht Plexiglasscheiben im Verkaufsraum habe sie 800 Euro ausgegeben. Mit ein wenig Hoffnung blickt die Ladenbetreiberin auf den Sommer: „In allen Jahren, die wir das Geschäft in Seelze haben, hatten wir – vom Weihnachtsgeschäft abgesehen – immer die stärksten Verkaufszahlen im Juli und August.“

Zur Galerie Ein Friseursalon, ein Eiscafé, ein Schmuckladen und mehrere Restaurants in Seelze schildern ihre Situation nach dem Corona-Lockdown.

Lesen Sie auch

Von Gabriele Gerner