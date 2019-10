Seelze

Herrscht normalerweise an der Straße Am Kreuzweg reger Betrieb, so ist es seit der Umwandlung der Straße in eine Fußgängerzone überwiegend gähnend leer. Die noch bis Anfang November andauernde Sperrung für den Fahrzeugverkehr lehnen die ansässigen Geschäftsleute ab. Sie klagen jetzt schon über deutliche U...