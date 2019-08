Letter

Nach der in den Sommerferien vorgenommenen Grundreinigung hat der Fußboden in Teilbereichen der großen Sporthalle, des Flurs und des Gymnastikraums des Georg-Büchner-Gymnasium (GBG) Beulen geschlagen. Bis die Reinigungsfirma ihre Arbeit nachgebessert hat, hat die Stadt wegen der Stolpergefahr die betroffenen Hallen vorübergehend gesperrt. Davon sind unter anderem Pläne der SG Letter 05 sowie des Karate-Clubs Seelze betroffen. Eigentlich sollten die Hallen pünktlich zum Schuljahresbeginn für Schul- und Vereinssport zur Verfügung stehen. Die Verwaltung hatte angekündigt, mit Hochdruck an einer Lösung zu arbeiten, um die Räumlichkeiten schnell wieder zur Verfügung stellen zu können.

SG Letter 05 sieht Meisterschaft gefährdet

Leider habe die Stadt aufgrund fehlerhafter Reinigung die Halle des GBG bis zum 31. August gesperrt, erklärt Jessika Zimmermann, Pressewartin der SG Letter 05. „Wir sind entsetzt“, sagte sie. Denn Ende August sollen in der Halle Tischtennis-Meisterschaften ausgetragen werden. „Hunderte Sportler haben sich angekündigt.“ Der Verein hoffe deshalb auf eine schnelle Lösung und wolle mit der Stadt sprechen. Erschwerend käme für Seelzes größten Sportverein hinzu, dass die ebenfalls von der SG genutzte Turnhalle der Brüder-Grimm-Schule am Donnerstag, 22. August, wegen einer Schulveranstaltung nicht genutzt werden könne. Wegen des Umbaus der Grundschule habe sich auch der Eingang zur Halle verlagert: Künftig könnten Sportler die Halle nur über die Pestalozzistraße und die dortige Senioren-Tagesstätte erreichen. Dort gebe es aber nur begrenzt Parkmöglichkeiten.

Freuen kann sich der Verein dagegen über neue Interessenten am Volleyball. Nachdem wegen der Bauarbeiten der Brüder-Grimm-Schule die Turnhalle gesperrt war und es keine Übungsmöglichkeiten mehr gab, sank die Zahl der dort trainierenden Volleyballer so dramatisch, dass es keine spielfähigen Teams mehr gab. Inzwischen ist der Neubau der Grundschule in Betrieb genommen worden.

Karate-Club muss Lehrgang verschieben

Betroffen von der Sperrung ist auch der Karate-Club Seelze, der in dem von ihm genutzten Gymnastikraum am Montag, 19. August, einen Einführungskurs für Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene starten wollte. Erst habe er sich über die Veröffentlichung des Lehrgangs in dieser Zeitung gefreut, und dann so etwas, sagte Norbert Bödecker, Pressesprecher des Karate-Clubs. Der Verein werde den Einführungskurs unter Leitung des Vorsitzenden Thomas Keese (5. Dan) deshalb erst am Montag, 2. September, beginnen lassen. Die Trainingszeiten bleiben mit 19 bis 20.15 Uhr gleich.

