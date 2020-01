Almhorst/Lohnde

Zwischen Lohnde und Almhorst erstreckt sich ein fünf Kilometer langes Waldgebiet, das je nach persönlicher Vorliebe als Lohnder Holz oder Almhorster Wald bezeichnet wird. Der an der schmalsten Stelle nur etwa 300 Meter breite Wald wird von den Niedersächsischen Landesforsten bewirtschaft, gehört wie auch das Große Holz bei Kirchwehren zum Flora-Fauna-Habitat (FFH) Laubwälder südlich Seelze und ist ein beliebtes Naherholungsgebiet. „Forstwirtschaft, Naturschutz und Naherholung – dies versuchen wir, unter einen Hut zu bringen“, sagt Ernst-Friedrich Freise, Leiter der Revierförsterei Kirchwehren.

Wegsperrung hilft der Natur

Wegen massiver Dürreschäden vor allem an alten Rotbuchen haben die Landesforsten vor einigen Wochen einen bei Joggern, Spaziergängern und Hundefreunden gleichermaßen beliebten Waldweg gesperrt. „Das war ein schöner Rundweg“, sagt Freise. Deshalb sei über die Sperrung gründlich nachgedacht worden, zumal es auch keine Alternative gebe. Doch die trockenen Bäume könnten jederzeit Äste und ganze Kronen abwerfen. „Die Bäume fallen irgendwann um, auch ohne Wind.“ Das Risiko, von herabfallendem Geäst getroffen zu werden, sei für Spaziergänger oder Jogger einfach zu hoch. Die Alternative wäre gewesen, alle betroffenen Bäume zu entfernen. Doch die hätten einen hohen Wert für den Naturschutz, weil sie als Lebensraum für viele Tiere dienten. „Das war eine blöde Situation, auch deshalb, weil dort nur so wenig Rundwege sind“, beschreibt Freise das Dilemma. Letztlich sei es aber nicht verantwortbar gewesen, den Weg weiter offen zu lassen.

Zur Galerie Der Almhorster Wald dient der Forstwirtschaft ebenso wie dem Naturschutz und der Naherholung.

Bewirtschaftung wird mit Naturschutz kombiniert

Holz sei ein wichtiger nachwachsender Rohstoff. „Die Bewirtschaftungspläne sind mit dem Naturschutz abgesprochen“, betont Freise. In den Niedersächsischen Landesforsten wachsen pro Sekunde durchschnittlich etwa zwei Kubikmeter Holz nach, genutzt werde aber deutlich weniger. Wie viele Bäume im Almhorster Wald stehen, kann Freise nicht sagen. Alle zehn Jahre werde eine Bestandsaufnahme gemacht. Dabei werden die Bäume bewertet, und es werde auch festgelegt, wie viele Festmeter Holz entnommen werden sollen. Dabei gelte seit 300 Jahren das Gebot der Nachhaltigkeit. Der Begriff sei auf Hans Carl von Carlowitz zurückzuführen, der 1713 das Problem eines stetig schrumpfenden Holzvorrats sah. Als Reaktion darauf habe er die Formel geprägt: „Nicht mehr ernten als was im gleichen Zeitraum nachwächst.“ Diese gelte nach wie vor.

Wald dient auch der Erholung

Während Forstwirtschaft und Naturschutz lange Zeit die beiden maßgeblichen Faktoren gewesen seien, gelte es nun auch, die soziale Komponente zu berücksichtigen, sagt Geier. Viele Menschen nutzten den Wald in ihrer Freizeit. Dagegen sei auch nichts zu sagen, ergänzt Freise. Allerdings gelte es auch, die eigenen Interessen mal zurückzustellen. So sollten nachts die Tiere ihre Ruhe haben dürfen. Dies sei nicht immer der Fall. In der Vergangenheit habe es Geocacher gegeben, die auch nachts unterwegs waren. Teilweise waren die Caches in Baumhöhlen versteckt, die zudem mit Reflektoren versehen waren. „Das waren Auswüchse, die nicht so toll sind.“ Seitdem das Naturschutzgebiet Laubwälder südlich Seelze neu ausgewiesen worden ist, sei das Verstecken von Caches in den beiden Wäldern verboten. „Die Leute sind meist einsichtig und zugänglich“, lobt Freise die Besucher.

Lichtungen für junge Eichen

Um Eichen auch für spätere Generationen zu erhalten, werden kleine Lichtungen freigeschlagen. Auf denen werden junge Eichen gepflanzt, die so genug Licht erhalten. Ohne diesen Eingriff würden diese Bäume verdrängt, etwa von Schatten ertragenden Buchen und anderen schneller wachsenden Bäumen. Die jungen Eichen werden dann immer weiter ausgedünnt, bis nur noch die vielversprechendsten Bäume übrig sind. Freise selbst wird nicht mehr der Nutznießer eines 2015 angelegten Eichenfensters sein, das erst in Jahrzehnten seine volle Wirkung zeigen wird. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit arbeitet er schon für seine Nachfolger, so wie er auch von dem Wirken seiner Vorgänger profitiert. Forstwirtschaft erfordert eben Geduld.

Eichen stehen klar an erster Stelle Das Lohnder Holz/ Almhorster Wald hat eine Fläche von rund 230 Hektar und ist damit fast so groß wie das Kirchwehrener Holz mit 240 Hektar. Der größte Teil gehört den Niedersächsischen Landesforsten, lediglich ein kleiner Teil des Waldes ist in Privatbesitz. Der Wald sei von Menschenhand angelegt und aufgrund der Bodenbeschaffenheit ein typischer Eichenstandort, sagt Revierförster Ernst-Friedrich Freise. Neben Eichen prägen Buchen sowie Ahorn und Eschen das Areal. Nadelbäume gibt es dagegen kaum. „Die Eiche steht aber klar an erster Stelle“, sagt Kerstin Geier, Försterin für Waldökologie und Naturschutz. Im Almhorster Wald leben zahlreiche Tiere: Rehe sind ebenso vorhanden wie Wildschweine, Hasen, Füchse, Dachse, Marder und Waschbären. Dazu kommen geschützte Vogelarten wie Schwarzspecht, Roter Milan, Habicht und diverse Eulenarten. Der Hauptweg führt von Almhorst nach Lohnde und Dedensen. Auf dem derzeit gesperrten Nebenweg befand sich früher ein Trimm-dich-Pfad. Die Holzgeräte waren irgendwann verfault und wurden nicht mehr erneuert.

Lesen Sie auch

Forstamt will Weg im Almhorster Wald sperren

Naturschutzbeauftragter sorgt sich wegen Südlink um Wälder

Geocacher stören Tiere im Wald

Von Thomas Tschörner