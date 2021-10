Seelze

Zugewanderte und Geflüchtete sind dringend benötigte Fachkräfte im Handwerk. Was dieser Bedarf mit der kirchlichen Jahreslosung „Seid barmherzig“ zu tun hat, ist Thema bei einer „Abendkirche“ mit Pastorin Hille de Maeyer in der St.-Barbara-Kirche in Harenberg. Parallel dazu gibt es Musik der persisch-japanischstämmige Pianistin Sahar Rei Taherkhani.

„In den oft familiengeführten Betrieben bekommen geflüchtete Menschen die Chance, ihre Sprachkenntnisse zu verbessern, mit der Kultur vertraut zu werden und vor allem ihre Talente in einer Ausbildung unter Beweis zu stellen“, sagt Hille de Maeyer, die nicht nur Pastorin, sondern auch Referentin für Kirche und Handwerk ist. Über Geflüchtete und Familienunternehmen spricht sie mit einer Unternehmerin aus Neustadt, die aus eigenen Erfahrungen berichtet, in der „Abendkirche“. Der Name wird im Vorfeld nicht verraten – es handelt sich um einen „Überraschungsgast“.

Persisch-japanische Pianistin spielt Klassik bis Jazz

Kein Überraschungsgast, aber ein Geheimtipp ist Sahar Rei Taherkhani, die ebenfalls Teil der Veranstaltung ist. Die persisch-japanischstämmige Pianistin vereint verschiedene musikalische Einflüsse in ihrer Musik von Klassik bis Jazz. Sahar Rei Taherkhani ist als Solistin und Kammermusikerin aktiv und gab verschiedene Konzerte im Iran, in Deutschland, Frankreich und Italien. In Teheran trat sie beispielsweise 2010 bei einem Festival auf und gab 2015 einen Klavierabend im Rahmen des 30. internationalen Musikfestivals „Fadjr“. Als Kammermusikerin trat sie 2015 beim NDR-Musikfest in Hannover auf.

Alle drei Frauen – die Unternehmerin, die Pastorin und die Pianistin – sind am Sonntag, 17. Oktober, ab 17 Uhr in der St.-Barbara-Kirche in Harenberg. Bei der Veranstaltungsreihe „Abendkirche“ handelt es sich um einen Gottesdienst (in verkürzter Version), der mit Konzert und Diskussion oder ähnlichen Formaten ergänzt wird. „Es ist die Einladung, Kirche anders zu erleben“, sagt Organisatorin Evelyn Werner. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende am Ausgang für die Gestaltung der kulturellen Arbeit in der Kirchengemeinde wird gebeten.

Von Simon Polreich