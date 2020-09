Seelze

Der Naturschutzbeauftragte Willi Raabe ist für den Deutschen Engagementpreis nominiert. Im vergangenen Jahr war er einer der Gewinner des Stadtpreises Seelzer Dialog und wurde von den Verantwortlichen für den Engagementpreis vorgeschlagen.

Seelzer Bürger können ihre Stimme abgeben

Der ehrenamtliche Naturschutzbeauftragte der Region Hannover für das Gebiet der Stadt Seelze nimmt nun seit 15. September für insgesamt sechs Wochen an der öffentlichen Online-Abstimmung über den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis teil. Wie er das projektgebundene Preisgeld in Seelze einsetzen würde, weiß der 80-Jährige schon heute. „Mir schwebt ein Lehrpfad in Seelze-Süd vor, der entlang der vorhandenen Grünstreifen und Gräben geht“, sagt er. Damit möchte er Kinder und Jugendliche in Sachen Umwelt und Natur informieren. Allerdings, so erklärt er, benötige er dafür viele Seelzer, die für ihn abstimmen.

Online-Abstimmung benötigt wenige Minuten

Wer den Naturschutzbeauftragten unterstützen möchte, kann sich ganz einfach an der Online-Abstimmung beteiligen. Auf der Seite des Deutschen Engagement Preises muss dazu lediglich der Name Willi Raabe, das Bundesland Niedersachsen und die Rubrik Umwelt- und Naturschutz eingegeben werden. Nachdem der Button „Suchen“ aktiviert ist, kann abgestimmt werden. Danach erhält der Betreffende eine E-Mail, mit der Aufforderung einen Link zu bestätigen. Damit ist dann die Abstimmung abgeschlossen.

Über das Preisgeld hinaus können aber auch die ersten 50 Plätze der Publikumsabstimmung an einem Weiterbildungsseminar in Berlin teilnehmen. Und zur festlichen Preisverleihung am 3. Dezember sind alle Nominierten in die Hauptstadt eingeladen. Raabe freut sich bereits jetzt schon auf die Reise und die feierliche Veranstaltung.

Von Heike Baake