Gümmer

Es ist wieder so weit: Gümmers kleine, gemütliche Kapelle verwandelt sich erneut in einen Konzertsaal. Verantwortlich dafür ist Gabriele Siebert, die mit ihrem Team viele kulturellen Veranstaltungen in der Kirchengemeinde organisiert. Am Sonnabend, 10. August, folgt Konzertgitarrist Waseem Khello zum zweiten Mal Sieberts Einladung.

Abwechslungsreiche Konzerthälften

Zum Konzert bringt er allerdings nicht nur seine Gitarre, sondern auch seinen Freund Arno A. Marx aus Barsinghausen mit. Die beiden Musiker werden gemeinsam durch den Abend führen und ihr Publikum mit ihren Gitarrenklängen verzaubern. „Ihre Darbietungen könnten nicht unterschiedlicher sein“, sagt Siebert und erklärt, dass die Besucher zwei abwechslungsreiche Konzerthälften erwarte. Das resultiere, so erklärt die Organisatorin, aus der Art der Darbietungen der Gitarristen, aber auch aus der Verschiedenheit der beiden Instrumente. Khello und Marx lassen unter anderem die „Romance“ von René Bartoli und „The Sheep on the Mountain“ von Maria Linnemann erklingen.

Khello kam als Flüchtling nach Deutschland

Khello, der aus Aleppo in Syrien stammt, lebt seit 2015 in Northen, wo er nach langer abenteuerlicher Flucht ein neues Zuhause fand. Vor drei Jahren gab er sein erstes Konzert in Gümmer und begeisterte damals bereits sein Publikum. Der Gitarrist lernte intensiv Deutsch und bestand bereits mehrere Prüfungen an der Volkshochschule Calenberger Land. Sein beruflicher Traum ist es, sich als Gitarrist in der deutschen Konzertszene zu etablieren.

Das Konzert beginnt um 17 Uhr, der Einlass ist bereits eine halbe Stunde früher. Die Zahl der Zuhörerplätze ist bedingt durch die Größe der Kapelle begrenzt. „In der Pause werden Getränke und Snacks gegen eine Spende angeboten“, erzählt Siebert. Auch der Eintritt zu dem Konzert sei frei, sagt sie, jedoch würden die Besucher auch hier zu einer freiwilligen Spende zugunsten der Musiker gebeten.

Von Heike Baake