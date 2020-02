Seelze

Das Theater für Kinder zeigt am Freitag, 28. Februar, um 15 Uhr, eine Geschichte vom Gleich- und Anderssein. Das Publikum kann sich auf das Stück „Das kleine Blau und das kleine Gelb“ freuen, das um 15 Uhr im Veranstaltungszentrum Alter Krug beginnt. Mit all seinen blauen Dingen wohnt das kleine Blau in einem blauen Haus. Das kleine Gelb wohnt direkt gegenüber, und bei ihm ist alles gelb. Blau und Gelb sind beste Freunde und lieben es, miteinander zu spielen. Eines Tages ist das kleine Gelb verschwunden.

Kinderbuch von Leo Lionni

Die rund 50-minütige Inszenierung des Theaters für Niedersachsen (TfN) und des Theaters Karo acht nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Leo Lionni ist für Kinder im Alter ab zwei Jahren geeignet. Julia Solórzano und Sebastian Schlemminger setzen die fantasievolle wie lehrreiche Geschichte rund um das Farbverständnis sowie menschliche Aktionen und Reaktionen spannend und unterhaltsam in Szene.

Karten für die Aufführung im Veranstaltungszentrum Alter Krug, Hannoversche Straße 15a, können zum Preis von vier Euro für Kinder und fünf Euro für Erwachsene im Kulturbüro der Stadt Seelze unter Telefon (05137) 828284 sowie per E-Mail an kulturbuero@stadt-seelze.de reserviert werden. Eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet die Tageskasse. Vorbestellte Karten liegen an der Kasse bereit und sollten spätestens 15 Minuten vor Beginn abgeholt werden. Die Sitzplätze sind nicht nummeriert.

Programm liegt aus

Als Teil der Reihe Theater für Kinder im Veranstaltungszentrum Alter Krug ist bis Mai 2020 jeweils ein Stück monatlich zu sehen. Das Programm liegt unter anderem im Rathaus Seelze, in der Stadtbibliothek Seelze, im Veranstaltungszentrum Alter Krug und in mehreren Geschäften aus. Auch im Internet auf der Seite www.seelze.de ist das Programm verfügbar.

Von Heike Baake