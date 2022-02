Dedensen

Rund 54 Jahre ist das elektrische Läutwerk der Hase-Kirche alt. Bei einer routinemäßigen Baubegehung mit Vertretern der Landeskirche wurde die Elektroanlage bemängelt. Und obwohl das Läutwerk in der Vergangenheit einmal jährlich von einem Fachunternehmen gewartet worden ist, ist das Alter nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Nun muss es auf eine digitale Steuerung umgestellt und die Umbausätze für die Motoren müssen erneuert werden. „Die Elektroverkabelung entspricht nicht mehr den speziellen Richtlinien im Rahmen der VDE-Vorschriften für elektrische Anlagen“, sagt Reinhard Adolf, ehrenamtlicher Bauleiter der Kirchengemeinde.

Läutwerk aus Sicherheitsgründen abgestellt

Aus Angst vor Brandgefahr reduzierten die Verantwortlichen in den vergangenen Wochen deshalb erst die Schlagzahl, entschlossen sich dann aber aus Sicherheitsgründen, das Läutwerk ganz abzustellen. Betroffen davon sind die beiden Hauptglocken, die für Gottesdienste und das sogenannte Totengeläut eingesetzt werden. Deshalb erklingt momentan im Ort nur die Uhrglocke.

Lesen Sie auch Gundula Rudloff neue Pastorin in Gemeinde Dedensen Gümmer

Ehrenamtliche Helfer gesucht

Die Ersatzteilbeschaffung wurde bereits in die Wege geleitet. Wann die neuen Teile montiert werden, ist derzeit noch ungewiss, da ein genauer Liefertermin nicht feststeht. Die Installation seitens der Fachfirma kann laut Adolf drei Tage in Anspruch nehmen.

Um Kosten für die Kirchengemeinde zu reduzieren, sollen die Kabel vom Sicherungskasten bis in den Kirchturm in Eigenleistung verlegt werden, so Klaus Salein, Vorsitzender des Kirchenvorstandes. Deshalb werden dringend Helfer gesucht, die sich bei diesen Arbeiten einbringen können. Elektrokenntnisse, so Salein, seien dafür jedoch nicht erforderlich.

Wer Interesse hat und die Kirchengemeinde bei den Vorbereitungen unterstützen möchte, kann sich per E-Mail an den Vorsitzenden des Kirchenvorstandes unter kf.salein@t-lonline.de oder an den ehrenamtlichen Bauleiter unter reinhard.adolf@t-online.de wenden.

Von Heike Baake