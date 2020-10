Seelze

Die Polizei Seelze sucht nach dem Fahrer eines weißen VW Golf, der am Freitagabend einen Unfall in der Hannoverschen Straße verursacht hat. Angaben zufolge hatte er gegen 20.30 Uhr trotz Gegenverkehrs einen Audi überholt. Dessen Fahrerin musste nach rechts ausweichen. Dabei kollidierte sie mit mehreren am Fahrbahnrand geparkten Autos. Es entstand ein Schaden von 11.500 Euro.

Die 32-jährige Fahrerin aus Seelze wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Das Kennzeichen des weißen VW Golf ist bislang unbekannt. Es wurde eine Strafanzeige gegen den Fahrer oder die Fahrerin des Wagens eingeleitet. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei Seelze unter Telefon (05137) 827115 entgegen.

Von Linda Tonn