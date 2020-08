Letter

Der 9. August 1945 hat Horst Lehmeier stark geprägt. Denn an dem Tag vor 75 Jahren ist sein Freund Werner Gröhl bei der Explosion einer wohl amerikanischen Granate in der damaligen Bahnhofstraße, heute Fritz-Erler-Straße, vor seinem Elternhaus ums Leben gekommen. „Er war gerade acht Jahre alt, mit ihm starb der fünfjährige Andreas Bayda“, berichtet Lehmeier.

Kinder finden Tasche mit gefährlichem Inhalt

Der Zweite Weltkrieg war zu dem Zeitpunkt schon zu Ende, doch es gab noch viele gefährliche Hinterlassenschaften des Krieges. „Wir waren Spielkameraden, und einer hatte eine Tasche mit US-Granaten auf einer wilden Müllkippe gefunden.“ Bevor die Jungen sich dem Inhalt widmen konnten, sorgte ein laut knatterndes amerikanisches Armeemotorrad am Bahnhof für Ablenkung. Lehmeier lief einige Sekunden vor der Explosion mit anderen Kindern zu dem Motorrad. „Und so – wem danke ich das – gehörte ich nicht zu den Opfern unseres kindlichen Kriegspielens.“ Jahrelang hätte in der Kurve zum letterschen Bahnhof ein Explosionsloch geklafft. Die Kinder seien dann später mit ihren Fahrrädern durch das Kantensteinloch geschickt auf den Fußweg gekurvt.

Unglückstag hat Lehmeier stark geprägt

„Werner und Andreas hatten keine Chance auf ein vielleicht erfülltes Leben, weil diese vernichtenden Waffen auch nach Ende des schrecklichen Krieges weiter töteten“, sagt der mittlerweile 82-jährige Lehmeier, der in Dernau an der Ahr lebt. Ihn habe dieser Unglückstag stark geprägt. Aber wie in Thornton Wilders Roman „Die Brücke von San Luis Rey“, in dem es letztlich um den tieferen Sinn des Lebens geht, sei auch er nicht hinter den Sinn dieses Unglücks gekommen.

Chronik von 1989 vermerkt drei tragische Unfälle

In Seelzes Stadtarchiv finden sich noch die Todesbescheinigungen für den Schüler Werner Gröhl und Andreas Bayda, ausgestellt nach der mündlichen Anzeige der Totenfrau Helene Voges. Stadtarchivar Norbert Saul hat außerdem die Letter-Chronik von Heinrich Tiefuhr aus dem Jahr 1989. Darin vermerkt Tiefuhr drei tragische Unfälle im Ort. Darunter ist auch das Unglück kurz beschrieben, bei dem Gröhl und Bayda ums Leben kamen. Den Fundort der „wahrscheinlich amerikanischen“ Granate beschreibt Tiefuhr als einen damals freien Platz, auf dem später die Post gebaut wurde. „Sie spielten damit und wurden von der explodierenden Granate zerrissen.“ Tiefuhr berichtet außerdem von einer von Kindern ausgelösten Schwarzpulverexplosion am 24. Juni 1924, bei der zwei Kinder starben, und einem Zugunglück am 25. November 1963 mit vier Toten aus Letter.

