Lohnde

Die Welt unter Wasser – das war sein Zuhause. Eberhard Mayer liebte es zu tauchen und dort in der Tiefe bei schlechter Sicht und komplizierten Verhältnissen nach Lösungen zu suchen. Schweißen, reparieren, montieren, reinigen: Die „kniffligen Fälle“, wie er sie nannte, waren seine Leidenschaft. 1963 machte der begeisterte Sporttaucher sein Hobby zum Beruf und gründete das Familienunternehmen Tauchmayer in Lohnde, eine Spezialfirma für Unterwasserarbeiten. Seit 1972 wurden dort auch Taucher ausgebildet. Nun ist der Unternehmer im Alter von 82 Jahren gestorben.

Als „angenehmen Menschen“ bezeichnet ihn Lohndes Ortsbürgermeister Wilfried Nickel (SPD), als einen, „der für Lohnde stand“. Tatsächlich war Mayer immer zur Stelle, wenn Hilfe benötigt wurde. Vor allem zur Feuerwehr in Lohnde hatte er eine enge Verbundenheit. Gleichzeitig war Mayer auch ein Mensch, der Kritik an der Politik üben konnte. 2011 etwa stellte er sich gegen die Pläne von Bürgermeister Detlef Schallhorn in Lohnde einen Hafen zu errichten.

Unterstützen im Hintergrund

Sein Einsatz im Ort war da, doch der ruhige Unternehmer hielt sich eher zurück: keine großen Reden, keine großen Auftritte, ein netter umgänglicher Zeitgenosse. „Er war ein Förderer im Hintergrund“, sagt Ortsbürgermeister Nickel.

So bescheiden wie der Senior-Chef selbst, war auch sein Unternehmen: Bundesweit waren die Taucher im Einsatz – fast unsichtbar, an Orten, an die sich nur wenige Menschen trauen. 1974 wurde das erste und einzige Mal in Deutschland in einem Kernkraftwerk im Reaktor getaucht. Furchtlos tauschten die Taucher aus Lohnde im Kernkraftwerk Stade am Reaktorboden den Stahlschemel aus – ein Einsatz, der nur aufgrund der erst geringen Laufzeit des Reaktors überhaupt möglich war.

„Es weiß nie jemand, was so eine Firma macht“, sagte Mayer im Jahr 2013 anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Unternehmens, dessen Leitung mittlerweile Sohn Markus inne hat. Doch der Firmengründer erklärte es gerne immer wieder und lud auch ein, um neue Projekte zu zeigen – über und unter Wasser.

Im Jahr 2011 tüftelte er an der Generalüberholung eines 1980 in der DDR gebauten sogenannten Schubbugsierers, der Binnenschiffe bis zu 1300 Tonnen vor sich herschieben kann. Die M IV wurde mit einem leistungsstarken Sechszylinder-Dieselmotor ausgestattet, ein neuer Propeller für den Antrieb wurde eingesetzt, das Steuerrad durch eine elektronische Konsole ersetzt.

Und auch an der Wohnung machte sich der damals 73-jährige Unternehmer zu schaffen: Zentralheizung und Klimaanlage wurden eingebaut, Küche, Kühlschrank und Fernseher eingesetzt. Täglich war Mayer auf dem Schiff: „Es gibt immer was zu tun“, sagte er damals. Ein Schiff müsse belebt sein – sonst kämen die Mäuse.

Von Linda Tonn