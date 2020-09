Seelze

2750 Menschen leben derzeit im Neubaugebiet Seelze-Süd – und es sollen bis zu 6000 werden. Damit könnte das Gebiet südlich der B 441 nach Letter und Seelze zum drittgrößten Stadtteil der Obentrautstadt anwachsen. Für die Grünen ist das ein Grund, sich dafür einzusetzen, dass Seelze-Süd – bislang Teil der Kernstadt – auch auf dem Papier zu einem eigenständigen Stadtteil mit eigenem Ortsrat wird. Bereits im Januar hatte die Partei einen entsprechenden Antrag formuliert, in den Gremien ist dieser immer wieder vertagt worden.

Neun Mitglieder für den Ortsrat

„Das ist einer der klarsten Anträge überhaupt und ein Versäumnis, dass nicht darüber diskutiert wird“, sagt der Vorsitzende des Ortsverbands, Stefan Heizmann. „Wir werden von der Verwaltungsspitze immer wieder vertröstet.“ Konkret fordern die Grünen, dass der Rat beschließt, Seelze-Süd zu einem eigenen Stadtteil zu erklären. Das Gebiet soll das Neubaugebiet inklusive des vierten Bauabschnitts umfassen, der derzeit noch in Planung ist. Zudem sollen die Anwohner von einem eigenen Ortsrat vertreten werden. Bereits zur Kommunalwahl 2021 sollen dafür neun Mitglieder gewählt werden.

„Der Stadtteil hat keine Lobby“: Fraktionsvorsitzender Knut Werner (von links), Stefan Heizmann und Frank Joosten. Quelle: Linda Tonn

„Der Stadtteil hat keine eigene Lobby“, sagt der Fraktionsvorsitzende Knut Werner. Die Anliegen der vor allem jungen Bewohner und Familien des Gebiets deckten sich nicht mit denen der gewachsenen Kernstadt. „Das sind andere Menschen, ein anderer Geist und andere Altersstrukturen“, so Werner. Schon vor 20 Jahren, als man das Baugebiet geplant habe, hätte man diese Frage in Angriff nehmen müssen. Auf der 110 Hektar großen Fläche unweit des Kanals sollen bis zu 2000 Wohneinheiten entstehen. Eine Grundschule für das Baugebiet ist bereits in Planung. Seit Jahren wird für einen Supermarkt gekämpft. „In der Broschüre, die über das Bauvorhaben informiert, ist sogar schon von einem Stadtteil die Rede“, sagt der Fraktionsvorsitzende.

Von der Kernstadt getrennt

Anders als die Stadtverwaltung es behaupte, sei Seelze-Süd physisch nicht mit der Kernstadt verbunden, sagt Fraktionsmitglied Frank Joosten. Tatsächlich ist die Siedlung durch Kanal, Bahnlinie und Bundesstraße abgetrennt. „Die Verwaltung hat es versäumt, eine gute Anbindung zu schaffen“, so Joosten.

Ganz anders formulierte das der Erste Stadtrat Steffen Klingenberg in einer Sitzung des Ausschusses für Finanzplanung im Juli. Seelze-Süd und die Kernstadt seien schon sehr weit zusammengewachsen, sagte er. Die neue Grundschule etwa würden künftig Kinder aus beiden Teilen besuchen. Der Antrag der Grünen führe weg von der Idee einer Gesamtstadt Seelze. Die Frage sei, ob es zielführend sei, einen weiteren Stadtteil einzurichten. Auch Seelzes Ortsbürgermeister Alfred Blume steht dem Anliegen kritisch gegenüber. „Das ist ein Showantrag“, sagte er bereits im Februar. Mit dem Neubaugebiet Seelze-Süd sollte nicht zuletzt die Kernstadt gestärkt werden.

Die Grünen setzen allerdings eher auf ein Wirgefühl der Anwohner in Seelze-Süd. „Sie brauchen eine eigene Vertretung“, sagt Werner. Und das müsse vor der Kommunalwahl in Angriff genommen werden. Heizmann ist sich sicher: „Wenn es in einem Ortsteil Sinn ergibt, dann in Seelze-Süd.“

Stefan Heizmann ist neuer Vorsitzender des Ortsverbands der Grünen in Seelze. Quelle: Linda Tonn

Das ist der neue Vorsitzende des Ortsverbands Seit voriger Woche führt Stefan Heizmann den Ortsverband der Seelzer Grünen an. Der 56-Jährige folgt auf Ralf Marter, der sich bei der Mitgliederversammlung nicht wieder zur Wahl gestellt hatte. Bis 2016 saß Heizmann, der mit seiner Frau und drei Söhnen in Seelze-Süd lebt, für die Grünen im Rat der Stadt Seelze. Zudem war er für die Finanzen der Partei zuständig. „Als Vorsitzender will ich die Grünen gut aufstellen für die Kommunalwahl im kommenden Jahr“, sagt er. Er wolle bestehende Ziele, etwa die Verbesserung der Radwege in Seelze, weiter voranbringen, aber auch neue Themen anstoßen. „Als Ratsmitglied habe ich mich auch schon für das Thema Bildung und Schulen eingesetzt“, sagt er. Das wolle er auch weiter tun. Heizmann übernimmt einen wachsenden Ortsverband. In den vergangenen Jahren hat sich die Zahl der Mitglieder fast verdreifacht. Derzeit zählen die Grünen 30 Mitglieder.

Von Linda Tonn