Seelze

Mit den Radwegen in Seelze sind die Grünen in der Stadt noch nicht einverstanden. „Es gibt viele Schwerpunkte, die zu Ärger führen“, so Sprecherin Evelyn Werner. Einer dieser Punkte – die Strecke entlang der Hannoverschen Straße zwischen Letter und Seelze – soll nun bei einem Ortstermin mit Fachleuten näher betrachtet werden.

Für Donnerstag, 24. Juni, 11 Uhr, laden die Grünen dazu ein. Treffpunkt ist die Fußgängerinsel zwischen der HEM- Tankstelle und dem Aldi-Markt. An dem Termin teilnehmen werden Wiebke Schepelmann, Teamleiterin im Fachbereich Verkehr bei der Region Hannover, sowie Swantje Michaelsen, verkehrspolitische Sprecherin der Grünen und Mitglied in der Regionsversammlung.

Die Stelle fällt in den Bereich der Hannoverschen Straße, der in den kommenden Jahren umgebaut werden soll.

Grünes Frühstück findet statt

Bei guten Wetter sollen nach diesem Ortstermin die Heimstättenbrücke und der Stichkanal angefahren werden. Die Fahrt endet an der Kreuzung Bundesstraße 441/Seelzer Straße auf dem Weg nach Harenberg.

Die Diskussion über das Thema Radfahren in Seelze soll bei einem erstmals wieder analog stattfindenden Grünen Frühstück am Sonnabend, 10. Juli, von 10 bis 12 Uhr im Saal der Gaststätte Flügels, Hannoversche Straße, in Seelze vertieft werden. Ein Frühstück wird angeboten. Hierfür ist wegen der begrenzten Teilnehmerzahl eine Anmeldung per E-Mail unter Angabe der persönlichen Daten an wernereuk@posteo.de erforderlich.

Von Linda Tonn