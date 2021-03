Harenberg

Nachdem Anfang März in Harenberg die Baumfällarbeiten an 17 Zierbirnen an den Böhmschen Wiesen hohe Wellen geschlagen haben, machen die Grünen weiter Druck. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat nun eine Anfrage an Bürgermeister Detlef Schallhorn gestellt. Neben der Frage, wann eine Ersatzbepflanzung erfolgt, stellt die Partei auch infrage, wie bei der Entfernung der Baumstümpfe ein Schaden an der Planzenfläche verhindert werden kann.

Wolfgang Schulz behandelt in seiner Karikatur die Baumfällarbeiten an den Böhmschen Wiesen in Harenberg. Quelle: Wolfgang Schulze

Fraktionsvorsitzender Knut Werner begründet die Fragen wie folgt: „Es ist schon ein großer Schaden für die Vogelwelt in dieser Straße durch das Fällen der Bäume entstanden. Nun droht sich dieser auszuweiten, wenn nicht schnell eine Ersatzbepflanzung erfolgt.“

Mit einer Antwort ist laut Stadtsprecher Carsten Fricke im Rahmen der am 26. März stattfindenden Ratssitzung zu rechnen. Karikaturist Wolfgang Schulze antwortet vorab schon einmal auf seine ganz eigene Art und Weise und sieht in den Baumstümpfen gute Sitzgelegenheiten für Ritter Obentraut und seine Freunde.

Von Curdt Blumenthal