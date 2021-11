Seelze

Der neue Rat der Stadt Seelze tritt am Donnerstag, 4. November, erstmals zusammen. In der konstituierenden Sitzung müssen diverse Ämter neue besetzt werden. Dabei zeichnet sich eine Diskussion ab: Der bisherige dritte stellvertretende Bürgermeister Knut Werner von den Grünen soll das Amt des zweiten stellvertretenden Bürgermeisters übernehmen, den zuvor die CDU gestellt hatte.

Masthoff wird als Bürgermeister vereidigt

Doch zunächst wird der 75-jährige Knut Werner als ältestes Ratsmitglied die Sitzung eröffnen und den neuen Bürgermeister Alexander Masthoff (SPD) vereidigen. Danach verpflichtet Masthoff die Ratsmitglieder, bevor es an die Besetzung der Ämter geht.

Klaus Fischer soll Ratsvorsitzender werden

Die SPD-Fraktion hatte bereits vor einigen Tagen mitgeteilt, dass sie von Johannes Seifert geführt wird, nachdem der bisherige Fraktionschef Alexander Masthoff als neuer Bürgermeister nicht mehr für den Fraktionsvorsitz zur Verfügung steht. Die Sozialdemokraten, die die stärkste Fraktion im Rat stellen, beanspruchen für sich auch den Ratsvorsitz und schlagen Klaus Fischer für dieses Amt vor. „Die CDU wird das anerkennen“, sagt der im Amt bestätigte Fraktionschef Jens Willms. Die Christdemokraten nominieren für den stellvertretenden Ratsvorsitzenden Christian Schomburg.

Nadine Pfeiffer soll stellvertretende Bürgermeisterin werden

Unstrittig scheint derzeit zu sein, dass der bisherige erste stellvertretende Bürgermeister Wilfried Nickel (SPD) dieses Amt weiterhin wahrnehmen soll. Bislang hatte die CDU-Fraktion den zweiten stellvertretenden Bürgermeister gestellt. „Als zweitgrößte Fraktion beanspruchen wir weiterhin dieses Amt für uns und haben dafür einstimmig Nadine nominiert“, sagte Willms. Es sei ein Novum, dass sich zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt eine Frau bewerbe. Für die CDU mit fünf Ratsfrauen und acht Ratsherren sei dies einerseits fast eine Selbstverständlichkeit, andererseits aber doch auch etwas Besonderes.

Nadine Pfeiffer sei kein Neuling mehr im Rat, habe unter anderem als stellvertretende Fraktionsvorsitzende und stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Bildung und Freizeit genügend Erfahrung für dieses wichtige Amt gesammelt. „Und nicht zuletzt sind wir sehr froh, dass wir eine Kandidatin haben, die aus der Mitte unserer Gesellschaft kommt und nicht nur als Mutter zweier Söhne, die in Seelze noch zur Schule gehen, auch sehr viele Kontakte gerade zu den jüngeren Gesellschaftsschichten hat.“

SPD und Grüne unterstützen Werner

Er werde für das Amt des zweiten stellvertretenden Bürgermeisters kandidieren, sagte Knut Werner (Bündnis 90/Die Grünen) auf Anfrage. Er würde dieses Amt gern bekleiden. „Ich bin seit 14 Jahren stellvertretender Bürgermeister und habe mich gut in die Materie eingearbeitet.“ Zudem sei es auch möglich, die Vertretungstermine für den hauptamtlichen Bürgermeister so zu organisieren, dass alle drei Stellvertreter auch zum Zuge kommen. Ohnehin seien die stellvertretenden Bürgermeister nicht in parteipolitischer Mission unterwegs, sondern für die gesamte Stadt im Einsatz.

Die Sichtweise der CDU sei zwar legitim, die SPD sehe aber Werner als zweiten stellvertretenden Bürgermeister, sagte Seifert. Die Sozialdemokraten würden aber Pfeiffer als dritten stellvertretenden Bürgermeister unterstützen. Seifert sieht es ähnlich wie Werner: Die Bürgermeister-Stellvertreter könnten sich untereinander absprechen und durchaus auch in ihren Schwerpunktthemen eingesetzt werden.

Bündnisfragen sind noch offen

Gerüchteweise ist zudem von einem rot-grünen Ratsbündnis die Rede. Knut Werner und Johannes Seifert bestätigen entsprechende Gespräche. Es sei aber noch nichts entschieden. „Wir haben noch keine Vereinbarung getroffen“, sagte Werner. Die SPD wolle in den nächsten fünf Jahren eine nach vorn gerichtete Politik machen. „Wir sind in guten Gesprächen und wollen diese solange weiterführen, bis wir zu einem guten Ende kommen.“

Die Sitzung beginnt am Donnerstag um 18 Uhr im Forum der Geschwister-Scholl-Schule.

Von Thomas Tschörner