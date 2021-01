Dedensen

A, B, C – die ersten drei Buchstaben des Alphabets erhalten für Ennio (6) jetzt eine ganz neue Bedeutung. Seit dem Ende der Weihnachtsferien gilt für ihn Szenario C – er muss in dieser Woche von zu Hause aus lernen. Bislang konnte der Erstklässler regelmäßig die Schule besuchen. Ab der kommenden Woche greift dann Szenario B und der Grundschüler wird abwechselnd in der Schule und zu Hause lernen.

Ennio wird beim Homeschooling von seiner Mutter Nina Angrisani unterstützt. Quelle: privat

Lernen auf Distanz

Noch ist der Sechsjährige zufrieden. „Zu Hause bleiben ist cool“, sagt er. Schule hat er bisher nur unter Corona-Bedingungen kennengelernt: Hände waschen, Abstand halten, Mund-Nasen-Schutz tragen und am Tisch allein sitzen sind für ihn ganz normal. Auch das Einbahnstraßen-System innerhalb des Gebäudes ist für ihn selbstverständlich.

Ungläubig fragt er bei seiner Mutter nach, ob er später – also nach Corona – die Schule auch durch den Haupteingang betreten darf. Er kann sich auch noch nicht vorstellen, einmal ohne den störenden Mund-Nasen-Schutz im Klassenraum zu sein.

Nun lernt Ennio zusätzlich das Homeschooling kennen. Am Montag hat er seinen Plan für die ganze Woche erhalten. Arbeitsblätter mit neuen Themen und Wiederholungen weisen ihm den Weg durch die unterschiedlichen Fächer. „Das ist alles nicht so einfach, Mathe läuft gut, aber bei Deutsch muss ich daneben sitzen“, sagt Ennios Mutter Nina Angrisani. Insgesamt sei mit Unterbrechungen auch ein ganzer Vormittag dafür einzuplanen.

Verabredungen sind schwer möglich

Ennios Schwester Lina besucht die fünfte Klasse des Georg-Büchner-Gymnasiums in Letter. Mit den Coronaregeln ist sie seit ihrer Grundschulzeit vertraut, dennoch sieht sie das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes an der neuen Schule als Nachteil. „Da konnten wir uns in der Einführungswoche gar nicht richtig kennenlernen“, sagt sie. Darüber hinaus stört die Gymnasiastin, dass die Verabredungen mit Freundinnen nur eingeschränkt möglich sind. Denn, so erläutert ihre Mutter, würden die Treffen nur draußen stattfinden und seien somit stark vom Wetter abhängig.

Mit dem Lernen auf Distanz hat Lina bereits im September Erfahrungen gesammelt. „Ich fand es nicht so gut, da ich nicht gleich nachfragen konnte, wenn ich ein Thema nicht richtig verstanden habe“, erklärt sie. Das könnte sich jetzt ändern, denn am Dienstag hatte Lina ihre erste Videokonferenz. Ein bisschen aufgeregt sei sie im Vorfeld schon gewesen, gibt sie zu. Ihrer nächsten Videokonferenz am Ende der Woche blickt sie nun etwas gelassener entgegen.

Lina Angrisani hat ihre erste Videokonferenz erfolgreich abgeschlossen. Quelle: privat

Insgesamt sei es für Lina nicht einfach, den Überblick zu behalten, sagt ihre Mutter. Mit dem Schulwechsel seien nicht nur neue Fächer gekommen, auch der Unterricht in Szenario B sei eine große Herausforderung. „Wann habe ich frei, wann habe ich welches Fach, wann muss welche Hausaufgabe fertig sein – das muss organisiert werden“, sagt Angrisani.

Für das Thema Corona, so die Medizinerin, brauche man mit Kindern ein bisschen Fingerspitzengefühl. Sie müssten wissen, warum all die Beschränkungen nötig seien, dürften sich aber dennoch nicht zu sehr sorgen. „Lina hat für alles schon mehr Verständnis, Ennio fühlt sich sehr eingeschränkt.“ Sie wünsche sich ein baldiges Ende der schulischen Einschränkungen und setze ihre Hoffnungen auf die Impfungen.

Von Heike Baake