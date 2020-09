Harenberg

Wenn die Viertklässler in Harenberg morgens in die Schule gehen, dann biegen sie derzeit nicht wie gewohnt auf den Schulhof ein und nutzen den Haupteingang, sondern sie nehmen im Gemeindehaus an ihren Tischen Platz. Der Grund: Der Grundschule fehlen Räume und bestellte Container, die zwei Klassenräume ersetzen sollen – doch die mobilen Räume konnten nicht rechtzeitig geliefert werden. Deshalb müssen die Schüler voraussichtlich noch bis nach den Herbstferien das Haus der Kirche als Klassenzimmer nutzen.

Für den kommissarischen Schulleiter Knut Meyer-Delvendahl ist das kein Problem. „Es läuft gut und es gibt keinerlei Einschränkungen. Wir haben uns gut damit engagiert und sind der Kirche dankbar, dass sie uns sofort angeboten hat, das Gemeindehaus zu nutzen.“ Praktisch sei auch, dass das Gemeindehaus in unmittelbarer Nähe zum Schulgebäude liege und die Schüler somit den Pausenhof ganz normal nutzen könnten.

Corona-Krise bremst die Lieferung

Bereits im Frühjahr 2019 zeichnete sich ab, dass die Grundschule in Harenberg zum Schuljahr 2020/21 mit zwei ersten Klassen an den Start gehen wird. Da die räumlichen Kapazitäten für die stetig wachsende Schülerzahl nicht mehr ausreichen, hat die Stadt mehrere Container bestellt, die zwei Klassenräume ersetzen sollen. „Nach Angaben des Herstellers waren die notwendigen Zulieferungen aus dem Ausland durch die Corona-Pandemie nicht mehr gewährleistet“, sagt Stadtsprecher Carsten Fricke.

Die Stadt habe sich daher gezwungen gesehen, den Vertrag zu kündigen und einen neuen Hersteller zu beauftragen. Die mobilen Klassenzimmer sollen nun in den Herbstferien aufgestellt werden. „Wir gehen davon aus, dass wir spätestens Ende Oktober in die neuen Klassenräume umziehen können. Solange wird es wohl dauern, bis Heizung und Elektrik angeschlossen sind“, sagt Meyer-Delvendahl.

Stadt legt Bebauungsplan für Neubau vor

Platziert werden sollen die Bauteile auf dem vorderen Schulgelände. „Das bedeutet für uns, dass wir den Schulgarten ganz normal weiter nutzen können“, sagt Meyer-Delvendahl. Der Schulleiter geht davon aus, dass die Module bis zur Fertigstellung des Schulneubaus als Klassenzimmer dienen müssen. „Wenn alles nach Plan läuft, dann haben wir in drei Jahren ein ganz neues Gebäude“, so Meyer-Delvendahl.

Der Rat der Stadt Seelze hatte in seiner Sitzung am 29. September 2019 den Neubau einer Ganztagsgrundschule mit Einfeldsporthalle und Mehrzweckraum in Harenberg beschlossen. In der kommenden Ratssitzung am 24. September will die Verwaltung den Kommunalpolitikern nun den fertigen Bebauungsplan vorlegen.

