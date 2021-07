Seelze

Die Grundschule Dedensen soll temporär für eine Zweizügigkeit erweitert werden. Dafür hat sich jetzt der Rat mit großer Mehrheit ausgesprochen und ist dabei dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt. Hintergrund sind steigende Schülerzahlen, die zwei erste Klassen zum Schuljahr 2022/2023 erwarten lassen. Um mehr Platz zu schaffen, soll im südwestlichen Bereich des Schulgrundstücks ein Anbau direkt am vorhandenen Schulgebäude entstehen. Die Kosten kalkuliert die Stadt auf etwa 264.000 Euro.

Jahrgang ist bereits ab diesem Sommer zweizügig

Eng wird es an Dedensens Grundschule bereits nach den diesjährigen Sommerferien. Dann wird Schulleiterin Annette Werner zwei neue erste Klassen an ihrer Grundschule willkommen heißen. Dafür gibt es an der Schule allerdings noch kaum Platz. Um den neuen Schülerinnen und Schülern dennoch ein eigenes Klassenzimmer zur Verfügung zu stellen, musste die Grundschule ihren Werkraum opfern. Dies war praktisch die letzte Reserve. Wenn im Schuljahr 2022/2023 erneut zwei erste Klassen gebildet werden müssen, fehlt wieder ein Raum.

Anbau ist nicht unumstritten

Der von der Stadtverwaltung geplante Anbau ist in der Grundschule allerdings auf wenig Gegenliebe gestoßen. Lehrerinnen und Lehrer sowie die Eltern hatten angeregt, dass die derzeit leerstehende Lehrerwohnung umgebaut und dann als neues Klassenzimmer genutzt werden könnte. Als Alternative hatten Eltern und Lehrer die Möglichkeit für einen neuen Klassenraum durch die Zusammenlegung des Archivraums und des benachbarten Raums der Kinderfeuerwehr gesehen.

Diese Ideen hält die Verwaltung für problematisch, weil die vorgeschlagenen Umbauten nur mit einer Baugenehmigung zu verwirklichen seien. Zudem müsse eine Nutzungsänderung in die Wege geleitet werden, weil die Räume als Wohnung deklariert beziehungsweise wie der Besprechungsraum und das Archiv dem Dorfgemeinschaftshaus zugeordnet sind. Weil unter Umständen bei den Arbeiten im Bestand auch Schadstoffanalysen sowie die Themen Brandschutz und Barrierefreiheit berücksichtigt werden müssen, könnte die Erteilung einer Baugenehmigung fraglich sein oder sich hinziehen. Damit ist nach Einschätzung der Verwaltung der Zeitplan nicht zuverlässig einzuhalten. Zudem seien die Kosten kaum kalkulierbar.

Erweiterung ist nur als Übergangslösung gedacht

Die Stadt spricht in Zusammenhang mit dem Anbau bewusst von einer „temporären Zweizügigkeit“. Deshalb ist derzeit noch unklar, wie der Anbau genau ausgeführt wird. Vorstellbar ist ein Modulbau ebenso wie eine Holzkonstruktion oder ein gemauerter neuer Raum. Hintergrund ist die Neuordnung der Grundschullandschaft für die westlichen Stadtteile Dedensen, Gümmer und Lohnde, für die fünf Varianten denkbar sind. Neben der Möglichkeit des Baus einer vierzügigen Grundschule in Lohnde, Gümmer oder Dedensen könnte auch eine einzügige Grundschule in Dedensen erhalten bleiben und eine dreizügige Grundschule in Lohnde oder Gümmer neu gebaut werden.

Langfristige Perspektiven für die Grundschulkinder aus Dedensen sieht die Verwaltung bereits im Bau der neuen Grundschule in Harenberg. Nach Fertigstellung werde der Einzugsbereich dieser neuen Schule vermutlich so geschnitten, dass dort auch Kinder aus Lathwehren und Kirchwehren unterrichtet werden. Dies werde dann zu einer Entlastung der Grundschule Dedensen führen.

Von Thomas Tschörner