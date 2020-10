Harenberg

Zwei zusätzliche Klassenräume wird die Grundschule Harenberg in der nächsten Woche erhalten. Als Grund nennt die Stadt gestiegene Schülerzahlen. Aktuell besuchen 123 Kinder die Schule, der erste und der vierte Jahrgang sind zweizügig. Noch im Schuljahr 2019/2020 wurden 106 Jungen und Mädchen an der Grundschule Harenberg unterrichtet. Sie waren mit Ausnahme des dritten Jahrgangs (mit zwei Klassen) über eine Klasse pro Jahrgang aufgeteilt. Für Anlieferung der Montage der neuen Räume in Modulbauweise gilt an der Fössestraße von Dienstag, 20. Oktober, 6 Uhr, bis Mittwoch, 21. Oktober, 18 Uhr, ein beidseitiges Halteverbot.

Für Harenberg ist eine neue Grundschule geplant

„Um die Zeit bis zur Fertigstellung der neuen Grundschule Harenberg zu überbrücken, bauen Fachkräfte an diesen Tagen zwei Unterrichtsräume in Modulbauweise auf dem Schulhof auf“, sagt Michael Pietsch, Leiter des Teams Grundschulen der Stadt Seelze. Ursprünglich sollten die neuen Räume bereits während der Sommerferien aufgebaut werden. „Der vereinbarte Zeitplan für die Erweiterung konnte seitens der zunächst beauftragten Firma jedoch nicht gehalten werden“, sagt Pietsch. Die Firma habe dies mit Lieferschwierigkeiten aufgrund der Corona-Pandemie begründet. Daher habe die Stadt Seelze diesen Vertrag gekündigt, einen anderen Anbieter beauftragt und damit eine langfristige Verzögerung vermieden.

Kirche hilft mit Gemeinderaum aus

In der Grundschule hätten dennoch nach den Sommerferien Räume gefehlt – eben weil der geplante Modulbau fehlte. Die Stadt habe aber dank der Unterstützung der Barbara-Kirchengemeinde und im engen Austausch mit Pastor Nikolaus Kondschak eine schnelle und sehr gute Übergangslösung gefunden. „Die Barbara-Kirchengemeinde war bereit, ihren Gemeinderaum zur Verfügung zu stellen. Die Stadt ist der Kirchengemeinde sehr dankbar für diese Unterstützung der Grundschule und die konstruktiven Gespräche“, sagt Pietsch.

Verwaltung lobt Grundschulkollegium

Außerdem danke die Stadt Seelze allen Fachkräften der Grundschule Harenberg, vertreten durch den kommissarischen Schulleiter Knut Meyer-Delvendahl, für ihre hervorragende Arbeit. „In der Vergangenheit musste die Schule bereits im Gebäude zusammenrücken, sodass die räumlichen Möglichkeiten dort absolut ausgeschöpft sind“, beschreibt Pietsch die Situation. Das Kollegium habe darauf stets flexibel und im Sinne der Sache gehandelt. „Auch auf die organisatorischen Hürden hinsichtlich der Nutzung des Gemeinderaumes hat die Schule gut reagiert und das Beste daraus gemacht – und das vor dem Hintergrund der allgemeinen Lage aufgrund der Pandemie“, sagt der Teamleiter.

Innenausbau der Module dauert drei Wochen

Der Aufbau der Module ist der erste Schritt. Der Innenausbau und die Einrichtung werden rund drei Wochen dauern. Dann können Lehrer und Schüler die beiden neuen Unterrichtsräume beziehen. Die Module stehen der Grundschule voraussichtlich ab Mitte November bis zum Umzug in den geplanten Neubau der Grundschule Harenberg für mehrere Jahre zur Verfügung. Die Stadt Seelze rechnet nach aktuellem Stand damit, dass die neue Grundschule am westlichen Ortsrand bis Ende 2023 fertiggestellt wird.

