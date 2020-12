Letter

Seit heute können Eltern in Niedersachsen entscheiden, ob ihr Kind noch in die Schule gehen oder von zu Hause aus lernen soll. Diese Regelung gilt die ganze Woche lang – bis zum Start der Weihnachtsferien am Montag, 21. Dezember. Damit geht Niedersachsen einen Sonderweg und lässt als einziges Bundesland die Schulen geöffnet. In anderen Bundesländern sind die Schulen am Mittwoch verbindlich geschlossen.

„Da steigt keiner mehr durch“

„Das sorgt für ganz viel Unsicherheit bei den Eltern. Im Sekretariat klingelt den ganzen Tag des Telefon“, berichtet Betty Ahrens, Leiterin der Brüder-Grimm-Grundschule in Letter. „Da steigt keiner mehr durch. Wir haben 450 Schüler. Wer soll die ganzen Anträge bearbeiten?“, fragt Ahrens. Um es Eltern und Schule zu erleichtern, hat man sich in Letter dazu entschieden, dass ein einfacher Anruf als Mitteilung ausreicht. Ursprünglich geplant war, dass die Eltern eine E-Mail schicken, wenn ihr Kind daheim bleibt.

Wegen Corona-Fällen sei der vierte Jahrgang ohnehin gerade im Homeschooling, die Jahrgänge eins bis drei seien im Wechselunterricht, sagt Ahrens. Rund die Hälfte der verbleibenden Schüler ist zudem am Montag aufgrund der Wahlmöglichkeit zu Hause geblieben.

Ahrens bezweifelt, dass das für die Schüler gut ist: „Vielen Kinder graut es davor, zu Hause zu sein“, sagt sie. „Sorgen und Kummer der Eltern, deren Ängste, möglicherweise ihren Arbeitsplatz zu verlieren – all das bekommen die Kinder mit“, so die Pädagogin. Die Schule sei für sie ein Ort, an dem sie noch weitestgehend unbeschwert sein könnten. „Wir dürfen auch die Eltern nicht aus dem Blick verlieren“, sagt Ahrens.

Homeschooling klappt nur bedingt

Katastrophal sei die Situation auch für die Lehrer, so die Schulleiterin. Sie müssten eine Gruppe in der Schule und die andere zu Hause im Homeschooling betreuen. Die neu gebaute Brüder-Grimm-Schule sei zwar für das digitale Lernen entsprechend ausgestattet – nicht aber jeder Haushalt. „Zu Hause müssen sich oft Eltern, Kinder und Geschwister eine Leitung teilen, wenn die Eltern zum Beispiel auch ins Homeoffice gewechselt haben“, sagt Ahrens. Bei vielen reichten dafür die technischen Gegebenheiten nicht aus. Erschwerend hinzu komme, dass in Letter viele der Grundschüler nicht oder nur sehr schlecht Deutsch könnten. Da könne Homeschooling nicht funktionieren.

Grundschüler haben Wissenslücken

Als Folge beobachtet Schulleiterin Ahrens Wissenslücken bei den Schülern. „Für die jetzige zweite Klasse ist es besonders hart. Ihnen fehlt ein halbes Jahr.“ Daraus resultierten vor allem Lücken beim Lesen und Schreiben. Auch der aktuelle vierte Jahrgang habe coronabedingt Lücken, und den Eltern falle es noch schwerer als ohnehin schon, zum neuen Schuljahr die richtige Schulform für ihr Kind zu wählen. „Die weiterführenden Schulen werden das im neuen Schuljahr spüren“, ist sich Ahrens sicher.

Das die Schule nach den Weihnachtsferien wie geplant am 11. Januar wieder beginnt, daran glaubt Betty Ahrens nicht. Eine Verlängerung der Ferien hält sie für wahrscheinlich. „Durchatmen werden wir wohl frühestens im Mai oder Juni wieder können.“

Von Sandra Remmer