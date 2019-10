Seelze

Ein 19-jähriger Letteraner ist am Donnerstag gegen 1.30 Uhr an der Straße Am Wehrberg, Ecke Stettiner Straße, von einer fünf- bis sechsköpfigen Personengruppe angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, meldete sich der 19-Jährige telefonisch auf der Wache und berichtete von der Attacke. Ein Mann aus der Gruppe habe ihn völlig ohne Grund plötzlich ins Gesicht geschlagen. Der alkoholisierte Letteraner konnte vor Ort keinerlei Angaben zu seinen Angreifern machen. Er wurde vorsorglich von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Fahndung nach der Personengruppe verlief ergebnislos. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die die Gruppe gesehen haben. Hinweise nimmt das Kommissariat Seelze unter der Rufnummer (05137) 8270 entgegen.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Nachrichten von Polizei und Feuerwehr aus Seelze lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Thomas Tschörner