Gümmer

„Ich bin sehr erleichtert“, sagt Gerda Kramer – gemeinsam mit ihrem Ehemann Karl Heinz hat sie die erste Corona-Impfung erhalten. Den Impftermin zu bekommen sei eigentlich sehr lustig gewesen, erzählt sie. Am ersten Tag der offiziellen Terminvergabe hätte eine Enkeltochter ihre Unterstützung angeboten. Vergeblich versuchte diese, über das Internet ihre Großeltern zur Impfung anzumelden. „Mittags haben wir es zu dritt per Telefon versucht“, berichtet Kramer. Es seien anfangs Ansagen gekommen, dass die Telefonnummer nicht vergeben sei, dann hätte es aber doch noch geklappt.

Lesen Sie auch Corona-Impfkampagne: Seelze unterstützt über 80-Jährige mit Informationen

Warten auf zweiten Termin

Am Donnerstag war dann der große Tag – der Impftermin war für 12 Uhr festgelegt. Zwei Stunden vorher machten sich die Kramers bereits auf den Weg zum Impfzentrum nach Hannover. „Wir sind mit der S- und Straßenbahn gefahren und bis zur Messe mit einem Shuttlebus“, berichtet die 82-Jährige. Auf dem Messegelände, so sagt sie, sei alles perfekt ausgeschildert und organisiert gewesen. Beschwerden nach der Impfung habe weder sie noch ihr Ehemann gehabt, nur die Einstichstelle sei etwas berührungsempfindlich gewesen.

Anzeige

Im Impfausweis festgehalten: Die Kramers habe ihre erste Corona-Impfung erhalten. Quelle: Heike Baake

Als Belastung haben die Eheleute die Corona-Impfung nicht empfunden, auch machen sie sich keine Sorgen über eventuelle Spätfolgen. „Wir freuen uns, dass wir bereits jetzt schon einen 80-prozentigen Schutz gegen Corona haben“, sagt Gerda Kramer. Das sei ein gutes Gefühl, auch im Hinblick auf die Besuche der Enkel und Urenkel. „Wir gehören zur Risikogruppe“, sagt die Rentnerin, „und wir wollen noch ein bisschen leben.“ Erwartungsvoll blickt das Ehepaar auf den zweiten Impftermin, der auf den 25. Februar festgelegt ist.

92-Jährige muss warten

Die 92-jährige Anna Nowotny-Wilke aus Dedensen hatte bisher nicht so viel Glück, denn sie versuchte vergeblich, telefonisch an einen Impftermin zu kommen. „Als ich endlich durchkam, erhielt ich die Auskunft, dass es keinen Impfstoff mehr gibt“, berichtet sie. Ärgerlich sei sie darüber nicht, denn ihr sei klar, dass es derzeit noch zu Engpässen komme. „Ich weiß nicht, warum alle so ein Theater darum machen“, meint sie.

Die Anreise zum Impfzentrum hat Nowotny-Wilke bereits organisiert. „Ich habe jemanden gefunden, der mich mit dem Auto hinfährt“, sagt sie. Angst vor der Impfung und eventuellen Spätfolgen habe sie auf keinen Fall. Dass auch bereits Gestorbene eine Einladung zur Impfung bekommen haben, findet Nowotny-Wilke bedauerlich. Man hätte, so sagt sie, die Hausärzte oder die Stadtverwaltungen einbinden müssen. „Dann wäre es bestimmt besser gelaufen“, vermutet sie.

Von Heike Baake