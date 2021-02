Gümmer

Iris Krystmanski ist selbstständige Unternehmerin in Gümmer – und als solche bekommt sie die Auswirkungen des Corona-Lockdowns und der Kontaktbeschränkungen unmittelbar zu spüren. Die 48-Jährige betreibt seit 2002 einen Partyservice. Doch Krystmanski ist kreativ, sie nutzt die Zeit und hat einen Direktvertrieb für Nahrungsergänzungsmittel als zweites Standbein entwickelt.

Möglich war das auch durch die Folgen der Corona-Pandemie für ihren elfjährigen Sohn. „Die Videokonferenzen anstelle von Präsenzunterricht waren kein großes Problem“, sagt die Mutter. Das Fußballtraining für Sohn Lauritz findet derzeit viermal pro Woche online statt. „Die Aufgaben sind kniffelig, erfordern große Geschicklichkeit“, berichtet Krystmanski. Lauritz dribbelt und jongliert im Wohnzimmer oder Garten, je nach Wetterlage.

Mehr Zeit für ein neues Projekt

Die wöchentlich acht Fahrten zum Training und Spielen fallen damit weg. Iris Krystmanski hat Zeit statt Stress. Sie nutzt sie, um den Direktvertrieb von Nahrungsergänzungsmitteln zu professionalisieren. „Ich bin selbst überzeugte Nutzerin und habe meinen großen Freundes- und Bekanntenkreis mit meiner Begeisterung angesteckt“, sagt sie.

Seit 2002 führt die ausgebildete Industriekauffrau und studierte Betriebswirtin den Familienbetrieb in dritter Generation. Ihr Großvater, Viehhändler Alfred Krystmanski, gründete das Unternehmen. Vater Dietmar Krystmanski entwickelte daraus die Schlachterei in Gümmer, Iris Krystmanski etablierte den Partyservice. Seit drei Generationen spielen sich Produktion, Verkauf und Privatleben auf dem Grundstück an der Osnabrücker Landstraße ab. „Wir passen uns dem Kundengeschmack an, probieren was aus, reagieren aktiv auf Veränderungen“, sagt sie. Dabei kann sie sich immer auf familiäre Rückendeckung verlassen.

Corona-Krise war „starker Einschnitt“

War das Geschäftsjahr bisher klar gegliedert mit Gans und schlesischen Weißwürsten zu Weihnachten, Büfett und Braten ganzjährig und Grillgut im Sommer, veränderte der Lockdown im März 2020 die Bedingungen. Er legte den Partyservice quasi lahm, denn Kunden sagten geplante, große Feiern ab. „Das war ein starker Einschnitt“, sagt Krystmanski.

Ab Juni 2020 zog die Nachfrage wieder an. „Es gab Feiern für bis zu 50 Personen und dazu viele kleine Bestellungen“, berichtet die Partyservice-Anbieterin. Auch bei Lauritz gab es Veränderungen. Er wechselte auf das Gymnasium, später zu einem neuen Sportverein. Inzwischen trainiert er an der Football Innovation Academy im Langenhagener Stadtteil Engelbostel.

Whatsapp-Party und eigener Internet-Auftritt

„Wir hatten gerade eine neue Routine gefunden, als die neuen Kontaktbeschränkungen kamen“, erinnert sich die Unternehmerin an den November 2020. Wieder reduzierte sich die Auftragslage im Partyservicebereich. Doch inzwischen nutzt Krystmanski neue Medien für ihre Zwecke. Sie organisiert Whatsapp-Partys für die Nahrungsergänzungsmittel, berichtet auf Facebook von persönlichen Erfahrungen, ist auf Instagram präsent und hat einen eigenen Internetauftritt entwickelt.

Von Patricia Chadde