Gümmer

Im Kirchenvorstand Gümmer wurde heftig diskutiert und schließlich beschlossen, trotz des Lockdowns die Kapelle in Gümmer zu öffnen. Sie soll am Sonntag, 7. Februar, von 10 bis 11 Uhr für eine stille Andacht zur Verfügung stehen. Der für Gümmer und Dedensen tätige Pastor Gerald Petzold will in diesem Zeitraum für ein Gespräch zur Verfügung stehen. „Außerdem kann die aktuelle Sonntagspredigt in schriftlicher Form mit nach Hause genommen werden“, sagt Petzold.

Niemand soll sich zurückgelassen fühlen

Auf diese Weise möchte die Kirchengemeinde ein kleines Angebot gegen Vereinsamung unterbreiten. „Durch die Pandemie werden Menschen mit wenigen Sozialkontakten noch einsamer“, so die Wahrnehmung des Seelsorgers. Weil aus Gründen des Infektionsschutzes viele gesellige Aktionen, von Chor singen über Skat spielen bis zu traditionsreichen Terminen wie die Faschingsfeier nicht angeboten oder abgesagt werden müssen, liegt das soziale Leben Seelzes brach. „Den Sinn und die Tragweite der Maßnahmen verstehen die Menschen. Trotzdem kann es schwer auszuhalten sein. Vor allem, wenn man alleinstehend ist und möglicherweise auch keine Verwandten mehr oder keine in der Nähe hat“, schildert der Pastor.

Anzeige

Lesen Sie auch Sternsinger helfen Kindern von Arbeitsmigranten

Segen wird zur Haustür gebracht

Eine Aktion gegen die Vereinsamung war das Treffen mit den Königssingen unter freiem Himmel in Dedensen. „Auf Wunsch habe ich den Segen zum Ankleben auch bei den Gemeindemitgliedern zu Hause vorbeigebracht“, berichtet Petzold von seinem Engagement. Aber selbstverständlich ging er nur bis zur Haustür.

Von Patricia Chadde