Gümmer

Schon im vergangenen Jahr fielen den Dorfbewohnern in Gümmer auf, dass sich auffallend viele Störche in den Eichen am Poggenteich auf dem Hof von Ortsbürgermeister Christian Schomburg niedergelassen hatten. So entstand die Idee, den Tieren in diesem Jahr auch die Möglichkeit anzubieten, sesshaft zu werden.

Mast ist fast 10 Meter hoch

„Das größte Problem dabei stellte das Finden eines geeigneten Mastes dar“, sagt Petra Schomburg. Schließlich konnte Dietrich von Heimburg aus Eckerde ein neun Meter langes, ausgemustertes Bohrgestänge zur Verfügung stellen, und die Gümmeraner konnten ihr Vorhaben in die Tat umsetzen. Christian Schomburg und Trixi Seegers konnten schließlich den Metallbauer Henning Möller noch dafür gewinnen, einen Nistkorb aus Metall zu entwerfen.

Störche werden erwartet

Während der Mast einen wetterfesten Anstrich erhielt, wurde der Metallkorb mit Weidenruten und Heu ausgekleidet. Nachdem ein Fundament gegossen wurde, konnte das fertige Storchenheim mithilfe eines Traktors schließlich aufgestellt werden. „Jetzt richten sich alle Blicke gespannt gen Himmel, ob sich ein Storchenpaar in Gümmer einfindet“, erklärt Petra Schomburg.

Von Sandra Remmer