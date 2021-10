Gümmer

Die Vorfreude fängt bei Björn Hans bereits eine Woche vorher an. Wenn er die ersten Figuren im Garten aufgebaut habe, dann käme auch schon das echte Halloween-Feeling, sagt er. Sein Grundstück An der Rampe 1 verwandelt der Gümmeraner jährlich in ein Halloween-Spektakel. Spinnen, Skelette, Zombies und Hexen lehren dann den Spaziergängern das Fürchten und abgeschnittene Hände auf silbernen Tabletts und Hirn in Plastiktüten schaffen Gänsehautmomente.

Silbertablett mit einer abgeschnittenen Hand – das Hirn mit Himbeersauce ist sogar zum Verzehr gedacht. Quelle: Heike Baake

Bis zum letzten Tag dauern die Aufbauten, denn die elektrisch betriebenen Figuren müssen noch bis Sonntag in der Garage auf ihren großen Auftritt warten. Das wehende weiße Spinnennetz mit den schwarzen Riesenspinnen hängt bereits, und das eine oder andere Skelett sitzt auch schon in Position. Auch der Rosenbogen im Garten ist schon gruselig geschmückt und die Fackeln stecken bereits im Rasen.

Nebelmaschinen und Grabstellen

Seine Ausstellung, so Hans, werde jedes Jahr größer und schöner. In Vorbereitung auf den 31. Oktober hat er in diesem Jahr zwei neue, lebensgroße Figuren hinzugekauft. So wird am Sonntag ein großer, dunkler Baum nicht nur auf Knopfdruck anfangen zu sprechen, sondern auch mit leuchtenden Augen die Besucher anfunkeln. Und das neu angeschaffte Skelett kann seinen Kopf furchterregend hoch- und runterfahren. „Darüber hinaus gibt es aber auch noch etwas Neues, das 2,40 Meter groß ist“, verspricht Hans. Diese Neuanschaffung werde auf dem Rasen aufgebaut und effektvoll durch eine Nebelmaschine unterstützt. Um was es sich genau handelt, will der Gümmeraner allerdings noch nicht verraten. „Das soll eine Überraschung für die Besucher werden“, sagt er.

Zur Galerie Nicht nur die Figuren sollen zum Gruseln anregen, auch schaurige Getränke und Süßigkeiten warten auf die Besucher. Björn Hans hat mit Liebe zum Detail den Halloween-Tag vorbereitet.

Überraschung für Groß und Klein

Kinder können sich nicht nur auf schaurig-schöne Süßigkeiten freuen, sondern auch auf einen echten Blutorangensaft. Und die erwachsenen Halloween-Fans dürfen einen Gümmeraner Blutslikör genießen. „Für uns wird für es ein langer Tag“, prophezeit Hans. Die restlichen Aufbauten würden am Vormittag noch einige Zeit in Anspruch nehmen, und dann müssten er und seine Partnerin sich auch noch schminken und kostümieren.

Auf die jungen Besucher warten gruselige Süßigkeiten. Quelle: Heike Baake

Wichtig sei für ihn, so Hans, mit der Halloween-Aktion den Menschen eine Freude zu machen. „Corona hat so viel kaputtgemacht. Das ist ein Anlass wieder einmal unter Abstand zusammenzukommen“, erläutert er. Im vergangenen Jahr seien rund 130 Personen zeitversetzt erschienen und alle hätten auf die Regeln der Pandemie geachtet. „Das hat super geklappt“, versichert er.

Ab 17.30 Uhr, mit Einbruch der Dunkelheit, geht es am Sonntag los. Hans und seine Partnerin freuen sich auf zahlreiche Besucher, die vielleicht auch das kleine bereitgestellte Sparschwein mit einer Spende bestücken. „Das ist für die Unkosten für Getränke und Süßigkeiten gedacht“, so der Gümmeraner.

Von Heike Baake