Lohnde/Velber

Die Friedhöfe in Seelze müssen fit für die Zukunft gemacht werden: Immer mehr Seelzer fragen nach pflegeleichten Grabformen wie etwa Urnengräbern. Die Nachfrage nach Flächen sinkt, die Verwaltung wird digitaler, das Thema Naturschutz wird wichtiger.

Für alle diese Herausforderungen soll das sogenannte integrierte Friedhofskonzept der Stadt Lösungen aufzeigen. Es hat das Ziel, die acht städtischen Friedhöfe an aktuelle Entwicklungen und geänderte Anforderungen anzupassen. Die Stadtverwaltung hatte nach einem Beschluss des Rates im April 2018, ein Unternehmen mit der Ausarbeitung beauftragt. Es hat die verschiedenen Friedhöfe genau untersucht und ein Gutachten erstellt. Auch die Bürger sollen an der Entwicklung der Friedhöfe beteiligt werden und ihre Ideen einbringen.

Informationen für Lohnde und Velber

Nachdem die Ergebnisse der Gutachtens bereits in mehreren Stadtteilen vorgestellt worden sind, beschäftigt sich der Ortsrat Velber am Montag, 9. März damit. Beginn ist um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle, Am Kirchfeld 2. Die Anwohner sind dazu eingeladen.

Der Ortsrat in Lohnde lädt die Bürger für Dienstag, 10. März, 18.30 Uhr, zu einem Informationsabend ins Bürgerhaus Lohnde an der Theodor-Heuss-Straße 10 ein. Im Anschluss daran tagt der Ortsrat ab 19.30 Uhr.

„Die die Stadtteile betreffenden Ergebnisse eines Gutachtens und die darin enthaltenen Varianten zur Zukunft der Friedhöfe werden Beschäftigte der städtischen Abteilung für Stadt-, Grünplanung und Umweltschutz vorstellen“, erläutert Carsten Fricke, Pressesprecher der Stadt Seelze. „Nach Abschluss aller Informationsabende wird die Stadt Seelze das gesamte Gutachten veröffentlichen.“

Mit dem Friedhofskonzept beschäftigt sich auch der Ortsrat Velber. Quelle: Thomas Tschörner (Archiv)

Bürgermeister verteidigt Verfahrensweise der Stadt

In der jüngsten Ratssitzung hatten einige Bürger kritisiert, dass die Stadt die Ergebnisse des Gutachtens nicht schon vor den jeweiligen Ortsratssitzungen veröffentlicht hat. Somit hätten sich die Besucher der Sitzungen nicht vorbereiten können und ihre Fragen nicht fundiert formulieren können, hatte etwa Uwe Bärwaldt aus Letter angemerkt.

Bürgermeister Detlef Schallhorn wies die Kritik zurück. Das Gutachten werfe mehr Fragen auf als es Gutes tue. Deshalb sei es besser, wenn sich erst die Ortsräte mit dem Thema beschäftigten. Schallhorn räumte aber ein, dass die Stadt mit einem vorherigen, unveröffentlichten Gutachten zum Friedhof Harenberg aus dem Jahr 2000 anders hätte umgehen können. „Das ist jetzt anders, jetzt gehen die Sachen raus.“ Der Rat werde letztlich entscheiden, die Bürger würden aber mitgenommen.

Das waren die Reaktionen in anderen Stadtteilen Bei öffentlichen Informationsabenden in Almhorst, Dedensen, Döteberg, Harenberg und Seelze haben die jeweiligen Ortsratsmitglieder sowie Mitglieder des Arbeitskreises Dorfgemeinschaft Döteberg und Bürger bereits einen ersten Einblick in das Gutachten und die Optionen für ihren Stadtteil erhalten. Besorgt hatten sich dabei die Döteberger gezeigt, deren Friedhof nur als bedingt geeignet für Sargbestattungen eingeschätzt wird. In Harenberg beunruhigen hohe Grundwasserstände auf dem Friedhof die Bürger. An einigen Stellen liegen die Bestatteten im Wasser, wodurch eine ordnungsgemäße Verwesung erschwert ist und es zur Bildung von sogenannten Wachsleichen kommen kann. In Letter lädt der Ortsrat für Montag, 16. März, um 18 Uhr zum Informationsabend in der Seniorentagesstätte, Pestalozzistraße 11, ein.

Lesen Sie auch:

Von Heike Baake und Linda Tonn