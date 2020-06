Letter

Auf den Millimeter kommt es im Werkraum des Georg-Büchner-Gymnasiums (GBG) an. 15 Fünft- und Sechstklässler stehen in Dreiergruppen an den Werktischen und messen aus, hämmern, nageln und sägen. Am Ende des Projekts sollen fünf Insektenhotels entstanden sein.

Wir haben viele Ideen, was wir damit machen wollen“, sagt Andrea Coers. Die Projektleiterin ist den Gymnasiasten nicht unbekannt und leitet im „normalen“ Schulbetrieb eine Acrylmalerei-AG. Als echte Fachfrau hatte sie zudem eine Menge an Baumaterial in ihrer Garage gefunden, das die Schüler nun nutzen können. Lediglich das Hinterteil des Insektenhotels mit einem Maß von 40 Mal 50 Zentimetern musste extra dafür gekauft werden und gibt das Grundmaß vor.

Samuel (11, von links), Jonas und Dijon (beide 12) richten ihr Insektenhotel ein. Quelle: Sandra Remmer

Material wird in der Leinemasch gesammelt

„Schulleiter Andreas Schmidt kam auf mich zu und fragte, ob ich nicht eine Idee für ein Angebot in der Notbetreuung hätte“, erzählt Coers. Die kreative Künstlerin musste nicht lange überlegen, und schon nahm der Einfall für den Bau der Insektenhotels Gestalt an. Am vergangenen Dienstag stand das erste Zusammentreffen zwischen den Schülern und Coers an. Gemeinsam haben sich die Hobbyhandwerker in der Leinemasch auf die Suche nach geeigneten Materialien gemacht und sind dabei fündig geworden. Zuvor haben sie sich im Internet darüber informiert, wie solchen Nistkästen überhaupt aussehen und welche Stoffe geeignet sind, um sie zu befüllen.

„Wir haben Heu, Hölzer, Zweige und Tannenzapfen gesammelt“, erzählt David. Seit vier Wochen kommt der Zwölfjährige in die Notbetreuung und fühlt sich dort sehr wohl. „Zu Hause habe ich gespielt und auch Hausaufgaben gemacht, aber es war manchmal ganz schön langweilig“, sagt der Sechstklässler, für den aufgrund der Corona-Pandemie der Präsenzunterricht in der Schule erst am Mittwoch wieder beginnt.

In seiner Gruppe werkelt auch Max (12) mit, der die angeordnete Zeit zu Hause auch als langweilig empfunden hat. „Ich bin nur in die Schule gekommen, um mit iServ erklären zu lassen. Jetzt habe ich es verstanden“, sagt der Schüler. Wie die meisten anderen Schulen nutzt auch das GBG die Anwendung iServ zur Kommunikation mit den Schülern. Die Arbeit im Werkraum ist für den Schüler eine willkommene Abwechslung. „Das macht Spaß“, sagt Max.

Projektleiterin Coers geht davon aus, dass die Gruppe noch bis zum Beginn der Sommerferien mit dem Bau der Insektenhotels beschäftigt sein wird. Jeweils dienstags und freitags wird sie die 15 Schüler dann beim Bau der Nistkästen begleiten. Unterstützt wird sie dabei von Fabian Wenzel und Pascal Marwahn, die beide einen Freiwilligendienst an der Schule absolvieren. Am Ende wollen alle Beteiligten gemeinsam überlegen, wo die Insektenhotels ihren endgültigen Standort finden sollen.

Von Sandra Remmer