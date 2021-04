Seelze

Frank Schaper ist am Mittwoch, 31. März, gestorben. Der Vorstandssprecher des Vereins Handel und Gewerbe in Seelze (HGS) erlag im Alter von 64 Jahren einer schweren Krankheit. „Frank Schaper war seit Juni 2018 für die HGS tätig und hat sein Amt mit unglaublichem Engagement und Herzblut ausgeübt, weil er um die Bedeutung der mittelständischen Unternehmen für die Wirtschaft wusste und ihm zudem die Betriebe und die Menschen dahinter einfach sehr wichtig waren“, sagt der HGS-Vorsitzende Thomas Meyer.

Der Ruheständler Frank Schaper hatte den HGS-Vorstand als Sprecher und Berater unterstützt. Bis Anfang 2018 war er 20 Jahre lang Regionalleiter der Tui und hatte rund 70 mittelständische Reisebüros mit etwa 300 Mitarbeitern betreut. Schaper sah sich in der HGS als Impulsgeber und Zuhörer. Die Einzelhandelsstruktur in Seelze sei schützenswert, weil nicht die Ketten in der Vormachtstellung seien, sondern Inhaber geführte Geschäfte, sagte er bei seinem Amtsantritt.

Zwar habe die HGS von seiner Erkrankung gewusst, sei aber dennoch über seinen Tod fassungslos, sagte Meyer. „Einzig bleibt der Trost, dass es ihm gerade in der aktuellen, kontaktlosen Zeit vergönnt war, friedlich an der von ihm geliebten See im Kreise seiner Familie einzuschlafen, die ihn in den letzten Monaten gepflegt hat.“ Die HGS werde Schaper immer ein ehrendes Andenken bewahren.

Von Thomas Tschörner