Seelze

Das Weihnachtsdorf der HGS (Verein für Handel und Gewerbe in Seelze) geht in die Verlängerung. Mit einem strengen Sicherheitskonzept, zu dem neben einer Einlasskontrolle auch eine Personenbeschränkung auf dem eingezäunten Gelände gehört, können die Seelzerinnen und Seelzer auch am Donnerstag vor Heiligabend noch einmal Adventsstimmung auf dem Platz vor dem Alten Krug erleben.

Seelzer Brotkorb ist mit dabei

„Nachdem alle Beteiligten zwangsläufig vor allem am 2. und 3. Dezember mit der Verschärfung der Eintrittsregeln für das Weihnachtsdorf von 2G auf 2G-plus zu kämpfen hatten, haben die Besucherzahlen zuletzt sehr erfreulich zugenommen, und die Resonanz auf diesen kleinen, regelkonformen Weihnachtsmarkt ist überaus gut“, sagt der HGS-Vorsitzende Thomas Meyer. Die HGS habe sich daher dazu entschlossen, ihren Glühweinstand auch am Donnerstag noch einmal zu der gewohnten Zeit von 16 bis 20 Uhr zu öffnen, und auch der Seelzer Brotkorb habe bereits seine Zusage gegeben. Ob auch die Stände der Kindertagesstätte Lindenstraße und des Fördervereins der Bertolt-Brecht-Gesamtschule wieder mit dabei sein werden, stehe noch nicht fest.

Sicherheitskonzept macht es möglich

„Wir freuen uns, dass wir es überhaupt gemacht haben“, resümiert Meyer. Froh sei er auch, dass der Verein an der Planung mit dem strengen Sicherheitskonzept festgehalten habe. Einen offenen Weihnachtsmarkt hätten sie nicht gemacht. Einziger Wermutstropfen sei, dass die Resonanz an den Verkaufsständen eher verhalten gewesen sei. In der Summe sei das Ergebnis jedoch gut, und vor allem dem Stand der IGS sei es zu verdanken, dass auch zahlreiche Jugendliche den Weg ins Weihnachtsdorf gefunden hätten.

Lose können getauscht werden

Als letzten Termin für das Weihnachtsdorf hatten die Organisatoren ursprünglich vergangenen Freitag geplant. Mit der nun verkündeten Verlängerung verlängert sich auch die Möglichkeit der Teilnahme an der Adventsaktion. Am Glühweinstand der HGS können die Lose, die zuvor an Kunden in den teilnehmenden Seelzer Geschäften ausgegeben wurden, gegen einen Glühwein eingetauscht werden. Alternativ haben sie vorher den Weg in eine der Losboxen gefunden und nehmen nun an der Verlosung teil, bei der drei Hauptgewinne und 50 Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 50 Euro verlost werden. Die Gewinner werden am Dienstag, 28. Dezember, auf dem Platz vor dem Alten Krug bekannt gegeben.

Von Sandra Remmer