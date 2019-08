Lohnde

Ein Handwerkereinsatz ist zu einem Fall für die Polizei geworden: Erneuerungsarbeiten an der Dachrinne hatten drei Männer am Mittwoch einer Lohnderin angeboten, an dessen Haustür sie gegen 16.30 Uhr klingelten. Sie verlangten nach der Arbeit statt der zuvor vereinbarten 100 Euro plötzlich 850 Euro, wie die Polizei mitteilte. Dabei setzten die Männer die Geschädigte so massiv verbal unter Druck, dass sie schließlich mehr als die 100 Euro zahlte. Zudem waren die Arbeiten mangelhaft ausgeführt. Wie sich herausstellte, waren Schäden an dem Dach verursacht worden. Die Hausbesitzerin informierte daraufhin die Polizei. Eine Streife konnte die Handwerker nicht mehr stellen. Allerdings hatte die Polizei Seelze drei Rumänen, auf die die Beschreibung passte, bereits gegen 14.15 Uhr in Seelze kontrolliert und die Personalien festgehalten.

Die Ermittler suchen weitere Geschädigte oder Zeugen, die sich unter Telefon (05137) 8270 bei der Polizei Seelze melden können. Die Polizei rät davon ab, auf Angebote am Gartenzaun zu reagieren. Handwerksfirmen sollten in Ruhe ausgesucht und entsprechende Angebote eingeholt werden.

Von Thomas Tschörner