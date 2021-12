Seelze

Die Polizei in Seelze will einem sehbehinderten Mann helfen, der sein Handy sucht. Das Gerät hat er nach eigenen Angaben am Sonnabend in der Filiale der Sparkasse an der Hannoverschen Straße vergessen. Das Mobiltelefon selbst ist schon älter, aber es verfügt über eine Software, die Menschen mit eingeschränkter Sehkraft unterstützt. Deshalb ist es für den Besitzer so wichtig, teilt die Polizei mit. Der Finder wird gebeten, das Gerät in der Dienststelle der Seelzer Polizei, Goethestraße 41, abzugeben. Die Beamten wollen es dem Besitzer dann wieder aushändigen.

Von Heike Baake