Seelze

Die Hannoversche Straße soll in den nächsten Jahren ausgebaut werden – vor allem die Planung in Sachen Radweg stößt bei dem „Verein Letter-Fit: Miteinander-Füreinander“ jedoch auf Kritik. Deshalb will der Verein bei der nächsten Ortsratssitzung teilnehmen.

Statt des regelmäßigen Stammtischs am ersten Montag im Monat um 19 Uhr trifft sich der Verein am 4. Oktober um 19.30 Uhr bei der öffentlichen Ortsratssitzung Seelze, Rathauskantine, kündigt Petra Scholl vom Verein an. Sie ist Vereinsvorstand und auch Grünen-Politikerin. Auf der Tagesordnung des Ortsrates steht der aktuelle Planungsstand zum Ausbau der Hannoverschen Straße von der Beethovenstraße bis zum Wiesenweg.

Einkaufsverkehr: Querung der Straße ist „unrealistisch“

„Unser Verein sieht insbesondere die Planung, den Radweg zwischen HEM-Tankstelle und Netto auf die Fahrbahn zu verlegen, kritisch“, betont Scholl. Man befürchte, „dass schwächere Radfahrer ebenso vergessen werden, wie der Einkaufsverkehr von einem Geschäft ins nächste.“

Eine Querung der Straße sei unrealistisch, selbst mit Ampeln. „Vier wären erforderlich: Bei HEM, Aldi, Lidl und Netto“, so Scholl weiter. Das gehe an der Lebenswirklichkeit der Menschen vorbei. Sie glaubt: „Wenn Platz ist für einen sicheren Radweg in ausreichender Breite auf der Fahrbahn, dann ist der Platz auf der Seite der Geschäfte auch vorhanden.“

Mit den Radwegen in Seelze sind die Grünen in der Stadt schon länger nicht einverstanden. Ein Schwerpunkt der Kritik ist besagte Strecke entlang der Hannoverschen Straße zwischen Letter und Seelze. Die Stelle fällt in den Bereich der Hannoverschen Straße, der in den nächsten Jahren umgebaut werden soll. Entsprechende Beschlüsse für den Aus- und Umbau sind bereits getroffen. Darin ist auch ein Radweg enthalten – für den die Region Hannover zuständig ist.

Von Simon Polreich