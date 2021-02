Seelze

Die Hannoversche Volksbank ist mit dem Ergebnis des Geschäftsjahres 2020 in Seelze zufrieden. Wie die Bank mitteilt, habe das Kreditgeschäft in der Obentrautstadt nach dem Wachstum in den Vorjahren im vergangenen Jahr erneut einen Anstieg um 10,1 Millionen Euro verzeichnet.

Insgesamt wurden 142 Millionen Euro an Kundenkrediten ausgewiesen (Vorjahr: 132 Millionen Euro). Dies entspräche einem Wachstum von 7,6 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr seien auch die bilanziellen Einlagen gestiegen und lagen Ende Dezember 2020 bei 223,8 Millionen Euro (Vorjahr: 208,9 Millionen Euro). Dies sei ein Zuwachs von 14,9 Millionen Euro (7,1 Prozent).

„Gerade in diesen Zeiten hat sich einmal mehr die große Verbundenheit und das Vertrauen unserer Mitglieder und Kunden in ihre Seelzer Volksbank gezeigt“, sagt Filialdirektor Gerd Kalendruschat. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie habe es im Firmenkundengeschäft einen deutlich erhöhten Beratungsaufwand gegeben.

Lesen Sie auch Seelze: Volksbank wandelt Geschäftsstelle Letter in SB-Center um

„Im Privatkundenbereich haben wir angesichts der unverändert andauernden Niedrigzinsphase eine verstärkte Nachfrage nach alternativen Anlageprodukten erlebt.“ Unverändert hoch sei auch die Nachfrage nach privaten und gewerblichen Immobilienfinanzierungen.

Die Hannoversche Volksbank ist an der Wunstorfer Straße in Seelze mit einem Kompetenzcenter vertreten, in dem 20 Beraterinnen und Berater für die Kunden zur Verfügung stehen. In Dedensen und Letter betreibt die Volksbank SB-Center mit Geldautomaten, SB-Terminals und Kontoauszugsdruckern.

Von Thomas Tschörner