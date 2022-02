Seelze

Die Hannoversche Volksbank zieht eine positive Bilanz für ihr Geschäft in der Obentrautstadt. Im vergangenen Jahr ist das Kreditgeschäft der Bank nach eigenen Angaben erneut gewachsen. So stieg das Volumen der Kundenkredite um 12,8 Millionen Euro auf 154,8 Millionen Euro (Vorjahr: 142 Millionen Euro). Dies entspricht einem Wachstum von 9 Prozent.

Einlagen der Hannoverschen Volksbank in Seelze sind gestiegen

Eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr verzeichnet die Hannoversche Volksbank in Seelze auch bei den bilanziellen Einlagen. Ende vergangenen Jahres lagen sie bei 241,7 Millionen Euro (Vorjahr: 223,8 Millionen Euro). Der Zuwachs beträgt damit 17,9 Millionen Euro (8 Prozent). „Gerade in diesen Zeiten haben sich einmal mehr die große Verbundenheit und das Vertrauen unserer Mitglieder und Kunden in ihre Seelzer Volksbank gezeigt“, sagt Seelzes Filialdirektor Gerd Kalendruschat zufrieden.

Zudem habe sich die Bank ein weiteres Wachstum in der Vergabe von Mittelstands- und Baufinanzierungskrediten vorgenommen. „Außerdem finden unsere Kundinnen und Kunden zunehmend Gefallen an der Wertpapieranlage, auch hier wollen wir weiter zulegen“, sagt Kalendruschat. Bei der Zinsentwicklung teile die Hannoverschen Volksbank die Erwartung von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel, dass bei anhaltend hohen Inflationsraten eine Zinswende noch in diesem Jahr möglich ist.

Gerd Kalendruschat ist Filialdirektor der Volksbank in Seelze. Quelle: privat

Neben Kompetenzcenter gibt es zwei SB-Center

In der Obentrautstadt ist die Hannoversche Volksbank an der Wunstorfer Straße mit einem sogenannten Kompetenzcenter vertreten. Dort stehen 20 Beraterinnen und Berater den Kunden für ihre finanziellen Angelegenheiten zur Verfügung. Zusätzlich befinden sich in Dedensen und Letter SB-Center der Volksbank mit Geldautomaten, in Letter auch für Einzahlungen, SB-Terminal und Kontoauszugsdrucker.

Insgesamt ist die Bilanzsumme der Hannoverschen Volksbank um 9,5 Prozent auf rund 7,7 Milliarden Euro (Vorjahr: 7,1 Milliarden Euro) gestiegen. Die Bank gehört nach eigenen Angaben zu den zehn größten Volks- und Raiffeisenbanken Deutschlands. Zudem gehört sie als einzige Bank in Niedersachsen zu den besten Arbeitgebern in Deutschland.

Von Thomas Tschörner