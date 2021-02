Letter

Über vier Jahrzehnte hinweg engagierte sich der SPD-Ratsherr Hans Pandzioch ehrenamtlich in der Kommunalpolitik und in der Jugendarbeit. Für sein langjähriges Engagement hat er nun das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten. Die stellvertretende Regionspräsidentin Petra Rudszuck hat den Orden am Freitag in einer coronakonformen kleinen Runde im Haus der Region in Hannover an den Letteraner übergeben.

Politisch aktiv seit 1972

Seit 1982 gehört Hans Pandzioch dem Rat der Stadt Seelze an. Dort hat er sich bis heute aktiv in der SPD-Fraktion eingebracht und in zahlreichen Gremien und Ausschüssen mitgewirkt. In ihrer Ansprache hob Rudszuck dabei besonders seine Tätigkeiten im Ausschuss für Finanzplanung und Zentrale Dienste, im Ausschuss für Bildung und Freizeit und in der Letter-Fit-Kommission hervor.

Bereits ab dem Jahr 1972 bis zur kommunalen Gebietsreform 1974 gehörte der Sozialdemokrat dem Rat der damals selbstständigen Gemeinde Letter und von 1972 bis 1976 dem Großgemeinderat von Seelze an. In jüngster Zeit hatte sich Pandzioch gemeinsam mit seinen Parteigenossen auch für den Erhalt des Alten Rathauses sowie des Hallenschwimmbads Qualle eingesetzt.

Hauptschöffe am Landgericht Hannover

Von 2000 bis 2004 sowie erneut ab dem Jahr 2014 bis 2018 war Pandzioch zudem als Hauptschöffe am Landgericht Hannover tätig. Auch brachte er sich von 2003 bis 2017 als ehrenamtlicher Richter beim Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht ein. Von 1982 bis 1990 war der Letteraner als beratendes Mitglied im Ausschuss für Kriegsdienstverweigerer aktiv.

Von 1986 bis 2004 war er Vorsitzender der SPD-Abteilung Letter. Während dieser Zeit organisierte die SPD in Letter zum Beispiel Sommerfeste auf dem Schulhof der Brüder-Grimm-Schule für Kinder und Erwachsene mit mehr als 800 Gästen.

Engagiert in der Jugendarbeit

Auch die Jugendarbeit war dem Geehrten immer ein wichtiges Anliegen. So hat er – mit Unterbrechungen – von 1968 bis 1990 die Naturfreundejugend Letter geleitet. Pandzioch gilt außerdem als Initiator für den Bau des letterschen Jugendzentrums, das 1975 eröffnet wurde. Er organisierte Abende mit Livemusik, die von mehr als 250 Jugendlichen besucht wurden. Außerdem organisierte er zahlreiche Bastelnachmittage und Disco-Filmabende. Unter Pandziochs Leitung gab es auch viele Wochenendfahrten mit der Naturfreundejugend, bei denen in Zelten oder in Naturfreundehäusern übernachtet wurde. Außerdem wurden in Letter befreundete Jugendgruppen aus Prag und der damaligen UDSSR empfangen. Von 1970 bis 1998 fungierte Pandzioch zudem als Delegierter im Kreisjugendring.

Von Sandra Remmer