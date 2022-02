Seelze

Zehn Jahre hat Hans Werner Weiss sich als Vorsitzender für den Seniorenbeirat eingesetzt. Nun will sich ganz aus der ehrenamtlichen Arbeit zurückziehen und sich nicht zur Wiederwahl stellen. „Das tut mir auch weh, denn es hat mir sehr viel Spaß und Freude gemacht, aber jetzt ist es Zeit zu gehen“, erklärt der 71-Jährige. In Zukunft wolle er sich ganz in sein Privatleben zurückziehen und sich nur noch seiner Familie widmen.

Für die Wahl, die im Mai ansteht, hofft Weiss auf zahlreiche Bewerberinnen und Bewerber. Wer Interesse hat, kann sich noch bis Dienstag, 1. März, 18 Uhr, bei der Stadt Seelze melden. Direkte Wünsche an seine Nachfolgerin oder seinen Nachfolger habe er nicht, sagt Weiss. Wichtig sei es, auf die Menschen zuzugehen und ihr Vertrauen zu gewinnen. „Jeder Mensch ist anders und jeder kann diese Arbeit individuell gestalten“, erklärt der Vorsitzende.

Gute Erinnerungen an vergangene Zeiten

Blickt Weiss auf die vergangenen zehn Jahre zurück, dann bleiben ihm viele gute Erinnerungen. Eine davon ist die Zustimmung des Rates für den Seniorenbeirat 2016. „Die Arbeit für die Senioren gab es hier zwar vorher schon, aber nicht in dieser Form“, berichtet Weiss. Dass der seit 1981 bestehende Seniorenrat aus Delegierten verschiedener Organisationen als Seniorenbeirat weiter arbeiten konnte, ist auf Weiss’ Hartnäckigkeit zurückzuführen.

Zu den guten Erinnerungen gehören aber auch die vielen Veranstaltungen, die der Seniorenbeirat organisierte. Während anfangs nur 20 Senioren kamen, konnte Weiss zum Ende seiner Amtszeit die dreifache Besucherzahl begrüßen. Besonders gut angekommen seien vor allem Informationsveranstaltungen zum Thema Erben und Vererben oder Vorsorgevollmacht. „Da kann man nicht oft genug drüber reden“, sagt Weiss. Er und sein Vorstandsteam organisierten aber auch zahlreiche Fahrten, zu denen sich die Seniorinnen und Senioren mal für einen halben, aber auch für mehrere Tage auf Reisen begaben. „Meistens dauerte es keine acht Tage und dann war der Bus schon ausgebucht“, erinnert sich der Vorsitzende. Ein Jahr im Voraus hätte er meist mit der Organisation begonnen und die Tage an ausgewählten Zielen geplant.

Nächste Veranstaltung mit Nabu

Weiss war auch der richtige Ansprechpartner, wenn es um Formulare ging. Wer damit nicht klar kam, konnte sich vertrauensvoll an den Vorsitzenden wenden. „Ich hoffe, dass es dafür bei der Stadt Seelze irgendwann einen Formularlotsen gibt“, sagt er und ergänzt, dass es wichtig sei, die älteren Menschen dahingehend zu unterstützen.

Am 23. Mai heißt es für den Vorsitzenden Abschied nehmen. Bis dahin ist Weiss aber noch aktiv und hat sogar noch eine Infoveranstaltung organisiert. Am Donnerstag, 10. März, wird Friedhelm Ilse, Vorsitzender der Nabu-Gruppe Seelze über die Förderung des Tierschutzes berichten.

Von Heike Baake