Dedensen

Seit 1. September ist Harald Sandmann der neue Dirigent des Musikvereins. Einmal in der Woche kommt der 53-Jährige nach Seelze, um ehrenamtlich die rund 35 Musikerinnen und Musiker zu dirigieren. Hauptberuflich ist Sandmann stellvertretender Leiter des Musikkorps der Bundeswehr in Hannover.

Vorgängerin zieht um

Für das Dirigat in Dedensen erhält er lediglich eine Aufwandsentschädigung. „Ich mache das nicht des Geldes wegen, mir ist es wichtig, etwas zu unterstützen und wenn sich das Engagement lohnt, dann bin ich dabei“, sagt er. Seine Vorgängerin Marianne Steinweg verließ nach 23 Jahren den Verein und zieht nach Schleswig-Holstein.

Die rund 35 Musikerinnen und Musiker treffen sich derzeit im Alten Krug. Quelle: Heike Baake

Ein erstes Kennenlernen zwischen Orchester und neuem Dirigenten erfolgte auf Einladung des Musikvereins. „Ich habe zwei Proben mit dem Orchester gemacht, damit sie sehen, wie ich arbeite“, so Sandmann. Derzeit können sich die Musikerinnen und Musiker nach den Corona-Pausen wieder regelmäßig treffen. Bedingt durch die Pandemie-Maßnahmen und den erforderlichen Abständen untereinander ist dies allerdings nicht wie sonst im Haus der Vereine in Dedensen möglich. Einen alternativen Probenraum hat das Orchester im Alten Krug in Seelze gefunden.

Vom Bergmannsorchester zum Diplom

Sandmann kam bereits in jungen Jahren mit Musik in Berührung. Seine Mutter spielte Klavier, sang im Chor, und sein Vater ist auch heute noch als Flügelhornist und Trompeter aktiv. Im Alter von zwölf Jahren bekam Sandmann Klavierunterricht, später kam das Instrument Tuba hinzu. „Mein Vater war Gründungsmitglied eines Bergmannsorchesters, so bin ich zum Blasinstrument gekommen“, verrät er. Sich in seinem Heimatort Schmallenberg im Hochsauerland im Musikverein zu engagieren, war für den damals jungen Musiker selbstverständlich.

Harald Sandmann spielt selbst Klavier und Tuba. Quelle: Heike Baake

Bereits während seiner Studienzeit konnte Sandmann Orchestererfahrung durch Mitwirkung und Aushilfstätigkeiten sammeln. Später wirkte er auch bei Opernproduktionen mit, und unterstützte als Diplom-Orchestermusiker zahlreiche Rundfunk-, TV- und Tonträgerproduktionen von Profi-Blasorchestern. Im Bereich der Instrumentalpädagogik schloss er ein zweites Studium ab.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Klassik bis zur böhmischen Blasmusik

Der Dirigent sieht die Musik nicht als Beruf, sondern als Berufung. „Es ist für mich ein Ausdrucksmittel und ein Lebensgefühl, das ich täglich brauche. Es gibt keinen Tag für mich ohne Musik“, erklärt er. Dass er Instrumente selbst spielen und dirigieren kann, ermögliche ihm zwei unterschiedliche Sichtweisen. Als Musiker sei er Bestandteil des Orchesters und würde musikalisches Material anbieten, als Dirigent sehe er sich als Regisseur, der mit den unterschiedlichen Musikangeboten ein Klangbild zusammensetzen kann.

Musikalische Vorlieben habe er nicht. Er sei klassisch ausgebildet, mag aber auch böhmische Blasmusik. Für den Musikverein in Dedensen will er sich weiterhin an dem über Jahre gewachsenen Auftrittsplan orientieren. „Ich knüpfe erst einmal an die Zeit vor Corona an, es wäre zu früh etwas Neues zu planen“, erklärt Sandmann. Sein vorrangiges Ziel sei es, dass nach jeder Probe alle Orchestermitglieder mit einen zufriedenem und glücklichem Lächeln im Gesicht nach Hause gingen.

Von Heike Baake